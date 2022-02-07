В сети показали объекты "Большой стройки" президента Зеленского в Кривом Роге: ФОТО

Фотографии объектов образовательной и спортивной инфраструктуры города Кривой Рог на Днепропетровщине, на которых продолжаются работы в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", опубликовал в Facebook Юрий Голик.

Центрально-Городской лицей капитально ремонтируется впервые за всю его историю, которая у этого одного из старейших заведений города насчитывает 85 лет. Поскольку он находится на "красной линии" города, перед подрядчиком стоит задача не только обновить здание, но и сохранить его исторический облик.

Специализированная школа №4 с углубленным изучением иностранных языков ремонтируется впервые за полвека.

Гимназию № 95 из стандартной школы советского образца превращают в современное энергоэффективное заведение 21 века.

"Одна из важнейших реформ современной Украины — образовательная. Сейчас есть возможность превращать обычные школы в новые пространства, которые будут отвечать требованиям времени", — отметила заместитель председателя ОГА Ольга Горб.

Обновляются также детские сады №180 "Дюймовочка" в Металлургическом районе города, построенный в 1987 году по типовому проекту, и № 201 — самый большой в городе, расположенный в Центрально-Городском районе.

Стадион "Металлург", который является легендой города, обновляется по мировым стандартам.

"Реконструкция стадиона "Металлург" — знаковое событие. Работаем по стандартам ФИФА и УЕФА. Обновленная арена станет толчком для развития инфраструктуры в Кривом Роге", — рассказал первый заместитель председателя ОГА Владимир Орлов.

Бассейн на пустыре в Центрально-Городском районе возводится с нуля. Бассейна в этом районе города не было вообще.

Напомним, что за 2021 год в Украине, как сообщил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, сделали в рамках этой программы 74 школы, 49 детских садов, 29 стадионов и 22 бассейн.