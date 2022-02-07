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У мережі показали об’єкти "Великого будівництва" президента Зеленського у Кривому Розі: ФОТО

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Велике будівництво у Кривому Розі Новина оновлена 07 лютого 2022, 14:42
Велике будівництво у Кривому Розі

Фотографії об’єктів освітньої та спортивної інфраструктури міста Кривий Ріг на Дніпропетровщині, на яких тривають роботи в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", опублікував у Facebook Юрій Голик.

Центрально-Міський ліцей капітально ремонтується вперше за всю свою історію, яка в цього одного з найстаріших закладів міста налічує 85 років. Оскільки він знаходиться на "червоній лінії" міста, перед підрядником стоїть завдання не лише оновити будівлю, а також зберегти її історичний вигляд.

Спеціалізована школа №4 з поглибленим вивченням іноземних мов ремонтується вперше за півсторіччя.

Гімназію № 95 зі стандартної школи радянського зразка перетворюють на сучасний енергоефективний заклад 21 століття.

"Одна з найважливіших реформ сучасної України — освітня. Зараз є можливість перетворювати звичайні школи на нові простори, які відповідатимуть вимогам часу", — зазначила заступниця голови ОДА Ольга Горб.

Оновлюються також дитячі садки № 180 "Дюймовочка" у Металургійному районі міста, збудований у 1987 році за типовим проєктом, та № 201 найбільший у місті, розташований у Центрально-Міському районі.

Стадіон "Металург", який є легендою міста, оновлюється за світовими стандартами.

"Реконструкція стадіону "Металург" — знакова подія. Працюємо за стандартами ФІФА та УЄФА. Оновлена арена стане поштовхом для розвитку інфраструктури у Кривому Розі", — коментує перший заступник голови ОДА Володимир Орлов.

Басейн на пустирі у Центрально-Міському районі зводиться з нуля. Басейну в цьому районі міста не було взагалі.

Нагадуємо, що за 2021 рік в Україні, як повідомив заступник керівника Офісу президента, координатор програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, зробили в межах цієї програми 74 школи, 49 дитячих садків, 29 стадіонів та 22 басейни.

Теги:
#Великебудівництво #Програмапрезидента #стадіонметалург #новісадочки #новішколи
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