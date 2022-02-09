"Большая стройка": Новый бассейн в Кривом Роге будет принимать до 100 посетителей одновременно

До ста посетителей одновременно сможет принимать новый бассейн, который возводится с нуля в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Кривом Роге.

Об этом сообщает Днепропетровская ОГА.

В городе, где много лет ничего не строилось, возводится двухэтажное здание с оригинальной формой, напоминающей крышку рояля. Оно будет энергоэффективным и инклюзивным.

Местом для строительства выбрали пустырь на улице Александра Поля. Бассейнов в Центрально-Городском районе Кривого Рога, где расположена строительная площадка, до этого не было вообще.

"На Днепропетровщине развиваем спортивную инфраструктуру. Воплощаем важные проекты, чтобы жители области становились здоровее и активнее. В частности, в Кривом Роге строим "с нуля" новый бассейн. Это очень важное событие для горожан – как самых молодых, так и самых старших", — отметила заместитель председателя ОГА Ольга Горб.

Проектом предусмотрен бассейн длиной 25 метров и глубиной 1,2-1,8 м, с трехступенчатой ​​современной системой очистки воды. Будут обустроены раздевалки, душевые, тренерские и тренажерный зал.

Подрядчик заливает железобетонный каркас здания, дальше на очереди кирпичная кладка, отделочные работы и благоустройство прилегающей территории.

Напоминаем, что за прошлый год в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", как сообщил заместитель руководителя Офиса президента и координатор этой программы Кирилл Тимошенко, сделали 22 бассейна, 29 стадионов, 3 ДЮСШ, 13 спорткомплексов, 466 спортплощадок и 594 активных парка.