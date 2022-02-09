"Велике будівництво": Новий басейн у Кривому Розі прийматиме до 100 відвідувачів одночасно

До ста відвідувачів одночасно зможе приймати новий басейн, який зводиться з нуля в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у Кривому Розі.

Про це повідомляє Дніпропетровська ОДА.

У місті, де багато років нічого не будувалося, зводиться двоповерхова будівля з оригінальною формою, яка нагадує кришку роялю. Вона буде енергоефективною та інклюзивною.

Місцем для будівництва обрали пустир на вулиці Олександра Поля. Басейнів у Центрально-Міському районі Кривого Рогу, де розташований будівельний майданчик, до цього не було взагалі.

"На Дніпропетровщині розвиваємо спортивну інфраструктуру. Втілюємо важливі проєкти, щоб мешканці області ставали більш здоровими та активними. Зокрема, у Кривому Розі будуємо "з нуля" новий басейн. Це дуже важлива подія для містян – як наймолодших, так і найстарших", – зазначила заступниця голови ОДА Ольга Горб.

Проєктом передбачено басейн довжиною 25 метрів та глибиною 1,2-1,8 м, з триступеневою сучасною системою очищення води. Буде облаштовано також роздягальні, душові, тренерські та тренажерну залу.

Наразі підрядник заливає залізобетонний каркас будівлі, згодом на черзі цегляна кладка, опоряджувальні роботи та благоустрій прилеглої території.

Нагадуємо, що за минулий рік в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", як повідомив заступник керівника Офісу президента та координатор цієї програми Кирило Тимошенко, зробили 22 басейни, 29 стадіонів, 13 ДЮСШ, 13 спорткомплексів, 466 спортмайданчиків та 594 активні парки.