Укр

Участник Нацотбора на Евровидение прокомментировал слухи о предвзятом судействе Тины Кароль

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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BARLEBEN - финалист Нацотбора в Украине на "Евровидение-2022" Новость обновлена 10 февраля 2022, 17:11
BARLEBEN - финалист Нацотбора в Украине на "Евровидение-2022"

BARLEBEN рассказал, переживает ли, что некоторым участникам могут подсуживать

В субботу, 12 февраля, состоится финал Национального отбора на Евровидение-2022, в ходе которого будет выбран представитель на международном песенном конкурсе от Украины. В фаворитах значиться певица Алина Паш — самая частая участница скандалов на Нацотборе в этом году.

Еврофаны критикуют мероприятие по разным причинам, включая плагиат песен и дисквалификацию певца LAUD. Последней претензией к телерадиовещателю Суспільне стало участие в жюри Нацотбора Тины Кароль — украинская певица финансово участвует в раскрутке финалиста Wellboy, а также была наставником для белорусского певца Michael Soul в проекте "Голос страны".

Певец BARLEBEN (наст.имя Олександр Барлебен) — финалист Нацотбора, ответил, переживает ли, что некоторым участникам могут подсуживать. Об этом BARLEBEN рассказал в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

"Недавно Тина Кароль представила альбом "Молодая кровь" с молодыми исполнителями. По-моему, помощь новым именам от артистки, прошедшей очень тернистый путь, вызывает только уважение", — ответил певец.

Полный текст интервью читайте на "Телеграфе" завтра в 8 утра.

Напомним, что победителем Евровидения в 2021 году стала итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Украинская группа Go_A вошла в пятерку лучших на конкурсе. Хозяином Евровидения-2022 станет город Турин в Италии. Большой финал состоится на арене Pala Olimpico 14 мая. Полуфиналы — 10 и 12 мая соответственно.

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#Тина Кароль #Евровидение 2008
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