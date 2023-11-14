НАОНИ Оркестра делает масштабное шоу в Pochayna Event Hall с проектом музыкальной терапии "Киносимфония"

В программе шоу музыка из любимых фильмов в живом исполнении, объемном звучании большого оркестра и неповторимом украинском колорите

В Киеве в воскресенье, 19 ноября, в Pochayna Event Hall знаменитый оркестр НАОНИ объединит в одном шоу музыкальные хиты из самых любимых фильмов в особом украинском звучании, костюмированные перформансы и поразительную круговую проекцию.

Трудно найти в нашей стране человека, не знающего НАОНИ Оркестра. А каждый, кто хоть раз был на их выступлении, понимает насколько уникален этот коллектив.

НАОНИ – это уникальные инструменты, которые в таком сочетании больше не звучат ни в одном музыкальном проекте мира и в руках настоящих мастеров-виртуозов творят завораживающую звуковую магию! Свирель, пан-флейта, окарина, бандура, цимбалы, трембита и дримба воспроизведут любимую музыку из мировых кинохитов. Круговая видеопроекция полностью погрузит в атмосферу музыкального путешествия и создаст чувство личного присутствия в фильме.

В этот раз НАОНИ готовит потрясающее шоу и эксперимент. В программе музыка из "Звездных войн", "Крестного отца", "Списка Шиндлера" и "Гарри Поттера", "Игры Престолов" и "Шерлока Холмса", "Миссии невыполнимой" и "Пиратов Карибского Моря". Но прибавьте к этому живое исполнение, объемное звучание большого оркестра и уникальный украинский колорит.

Директор-распорядитель НАОНИ и режиссер проекта Киносимфония Олесь Журавчак рассказал, почему НАОНИ решили воплотить этот проект именно сейчас: "В нашей стране война. Часто звучит вопрос: "Уместно ли проводить концерты?". Я уверенно скажу что уместно, нужно и даже необходимо! Потому что наше общество — это единый организм, в котором каждый должен выполнять свою функцию. Когда организм долгое время работает в режиме экстремального физического и психического напряжения, то со временем он выгорает, чтобы сохранить эффективность, необходимо иметь хотя бы короткие периоды отдыха, терапии, реабилитации. Именно поэтому, выполняя свою миссию в обществе, мы запустили программу музыкальной терапии от НАОНИ. В частности, проект Киносимфония дает возможность каждому зрителю совершить путешествие во времени через призму музыки и видеоряда известных фильмов, которые были в жизни каждого и ассоциируются с различными периодами личной жизни".

Почему стоит послушать известные саундтреки к фильмам в оригинальной интерпретации НАОНИ?

Вы услышите лучшие музыкальные шедевры в уникальной аранжировке Воспользуетесь случаем побывать на концерте легендарного потрясающего коллектива и послушать неповторимый хор инструментов Насладитесь феерическим исполнением и исключительно живым звуком Погрузитесь в поразительную круговую видеопроекцию Увидите костюмированные перформансы

Семь раз оркестр НАОНИ заслуженно одерживал победу на проекте "Битва оркестров". А за последние несколько лет под художественным руководством Виктора Гуцала музыкальные эксперименты оркестра становились все более интересными, смелыми и новаторскими. В сотрудничестве с представителями современных жанров музыки и лучшими исполнителями успешно прошли совместные концерты со многими звездами нашей украинской сцены, среди которых были ONUKA, Олег Скрипка, Руслана, Джамала, Артем Пивоваров, группы "Друга ріка", Mad Heads, Kozak System и другие.

Где: Pochayna Event Hall, просп. Степана Бандеры, 23

Когда: 19 ноября, 19.00

Билеты: https://kontramarka.ua/ru/kinosimfonia-naoni-orkestra-85990.html