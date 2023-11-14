НАОНІ Оркестра робить масштабне шоу в Pochayna Event Hall з проєктом музичної терапії "Кіносимфонія"

В програмі шоу музика з улюблених фільмів у живому виконанні, об’ємному звучанні великого оркестру і неповторному українському колориті

У Києві в неділю, 19 листопада, в Pochayna Event Hall знаменитий оркестр НАОНІ поєднає в одному шоу музичні хіти з найулюбленіших фільмів в особливому українському звучанні, костюмовані перформанси і вражаючу кругову проєкцію.

Важко знайти в нашій країні людину, яка не знає НАОНІ Оркестра. А кожен, хто хоч раз був на їхньому виступі, розуміє наскільки унікальним є цей колектив.

НАОНІ – це унікальні інструменти, які в такому поєднанні не звучать більше в жодному музичному проєкті світу і в руках справжніх майстрів-віртуозів творять заворожуючу звукову магію! Сопілка, пан-флейта, окарина, бандура, цимбали, трембіта і дримба відтворять улюблену музику з світових кінохітів. Кругова відеопроєкція повністю занурить в атмосферу музичної подорожі та створить відчуття особистої присутності у фільмі.

Цього разу НАОНІ готує приголомшливе шоу і експеримент. В програмі музика з "Зоряних війн", "Хрещеного батька", "Списку Шиндлера" і "Гаррі Поттера", "Гри Престолів" і "Шерлока Холмса", "Місія нездійсненна" і "Піратів Карибського Моря". Але додайте до цього живе виконання, об’ємне звучання великого оркестру і неповторний український колорит.

Директор-розпорядник НАОНІ та режисер проєкту Кіносимфонія Олесь Журавчак розповів, чому НАОНІ вирішили втілити цей проєкт саме зараз: "В нашій країні війна. Часто звучить питання: "Чи доречно проводити концерти?". Я впевнено скажу що доречно, потрібно і навіть необхідно! Чому? Тому що наше суспільство — це єдиний організм, в якому кожен має виконувати свою функцію. Коли організм довгий час працює в режимі екстремальної фізичної і психічної напруги, то з часом він "вигорає". Щоб зберегти ефективність, необхідно мати хоча б короткі періоди відпочинку, терапії, реабілітації. Саме тому, виконуючи свою місію в суспільстві, ми запустили програму музичної терапії від НАОНІ. Зокрема, проєкт "Кіносимфонія" дає можливість кожному глядачу здійснити подорож в часі через призму музики та відеоряду відомих фільмів, які були в житті кожного і асоціюються з різними періодами особистого життя. Це емоційний перемикач, який вивільняє психічну енергію довготривалої напруги і наповнює силою вже пережитих і нових емоцій та відчуттів".

Чому варто послухати відомі саундтреки до фільмів в оригінальній інтерпретації НАОНІ?

Ви почуєте найкращі музичні шедеври в унікальному аранжуванні Скористаєтесь нагодою побувати на концерті легендарного приголомшливого колективу та послухати неповторний хор інструментів Насолодитесь феєричним виконанням та винятково живим звуком Поринете у вражаючу кругову відеопроєкцію Побачите костюмовані перформанси

Сім разів оркестр НАОНІ заслужено отримував перемогу на проєкті "Битва оркестрів". А за останні кілька років під художнім керівництвом Віктора Гуцала музичні експерименти оркестру ставали дедалі цікавішими, сміливішими та новаторськими. У співпраці з представниками сучасних жанрів музики та топовими виконавцями успішно пройшли спільні концерти з багатьма зірками нашої української сцени, серед яких були ONUKA, Олег Скрипка, Руслана, Джамала, Артем Пивоваров, гурти "Друга ріка", Mad Heads, Kozak System та інші.

Де: Pochayna Event Hall, просп. Степана Бандери, 23

Коли: 19 листопада, 19.00

Квитки: https://kontramarka.ua/uk/kinosimfonia-naoni-orkestra-85990.html