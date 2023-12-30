Капитуляция Японии, или Как украинец поставил последнюю точку в истории Второй мировой

Произойдет ли возвращение из небытия героя Украины, генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко?

На Новодевичьем кладбище в Москве лежит человек, который 2 сентября 1945 года от имени СССР подписал Акт о капитуляции императорской Японии. 30 декабря — очередная годовщина со дня смерти генерал-лейтенанта Советской армии Кузьмы Николаевича Деревянко (1904—1954), уроженца села Косеновка под Уманью Черкасской области.

7 мая 2007 года президент Виктор Ющенко издал указ о присвоении Кузьме Деревянко звание Героя Украины (посмертно) "За мужество и самоотверженность, проявленные в годы Второй мировой войны 1939—1945 годов, выдающиеся дипломатические заслуги в послевоенном урегулировании межгосударственных отношений". Через пять лет на доме по улице Пушкинской, 23 (после недавнего переименования — улица Евгения Чикаленко), в Киеве, где жил Кузьма Деревянко, открыли мемориальную доску. И все… Имя генерала сегодня практически забыто в Украине.

Кузьма Деревянко подписал Акт о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года

Звание генерал-лейтенанта получил в 40 лет

Простой крестьянин из Шевченковского края прошел трудный путь, работая на земле и каменотесом с отцом. С детства проявил незаурядные таланты, некоторое время учился в Умани в гимназии. Затем служба в Красной армии, и способного юношу отправили в Киевскую, а затем и в Харьковскую школу красных старшин. Там в совершенстве выучил японский и английский языки, а впоследствии овладел и немецким. Был командиром пехотных подразделений. Как весьма эрудированного командира его в 1936 году направили в Казахстан, где он организовал и руководил перевалочной базой на станции Сары-Озек. Там осуществлялись поставки оружия и боеприпасов для китайской армии, которая воевала с японскими оккупантами.

Сталинские репрессии не обошли Кузьму Деревянко. В 1938 году его обвинили в сокрытии происхождения из "семьи эксплуататоров" и в "каменной ограде" у дома родных. Это был полный бред: после смерти отца еще в 1935 году большая семья (семеро братьев и сестер, кроме Кузьмы), пережившая Голодомор 1932—1933 годов, едва сводила концы с концами. Комиссия НКВД даже посещала Косеновку. Но после отстранения и расстрела "железного наркома" Николая Ежова маховик репрессий был приостановлен, и дело на Деревянко закрыли.

Во время советско-германской войны он воевал с первого до последнего дня и звание генерал-лейтенанта получил в 40 лет! Прекрасное владение иностранными языками, опыт разведывательной работы перед войной и в самом ее начале командование учло при назначении летом 1945 года (уже после капитуляции нацистской Германии) Кузьмы Николаевича представителем Верховного Главнокомандования при штабе Союзных войск в Тихом океане. Одной из вероятных причин столь высокого назначения была закулисная игра, которую вел Сталин, пытаясь включить в число инициаторов создания ООН Украинскую и Белорусскую ССР.

Тяжелый раунд борьбы с США, представители которых даже заявляли о необходимости присутствия во вновь созданной организации отдельных американских штатов, закончился уже после окончательного завершения Второй мировой войны. В конце октября 1945 года Конгресс США ратифицировал документы, касающиеся ООН, и две советские республики стали членами этой международной организации. Конечно, украинские и белорусские "дипломаты" были на коротком поводке у Кремля.

Умер от рака после посещения Хиросимы и Нагасаки

Но вернемся к самому судьбоносному событию. В начале августа 1945 года боевые действия на всех фронтах в Азиатско-Тихоокеанском регионе еще продолжались, и командование США уже готовилось к предстоящей наземной операции на Японских островах. Президент Гарри Трумэн после войны заявил, что ему докладывали об ожидаемых потерях в диапазоне от 250 тысяч до одного миллиона человек. Однако огромные потери американцев во время захвата острова Окинава (и среди личного состава, и в авиации, и на флоте) окончательно склонили руководство государства к одобрению решения о нанесении ударов по городам Японии.

Ядерный гриб над Хиросимой и Нагасаки

6 августа бомбардировщик Б-29 сбросил атомную бомбу на Хиросиму (погибли почти 200 тысяч человек и более 100 тысяч были ранены), а 9 августа — на Нагасаки (почти 75 и 40 тысяч соответственно). Действие радиоактивного излучения в эпицентре взрыва сохранялось много лет. Это затем имело последствия и для здоровья Кузьмы Деревянко.

8 августа 1945 года Советский Союз, выполняя союзнические обязательства, объявил войну Японии. Уже на следующий день части Красной армии начали вторжение в Маньчжурию. Квантунская армия была разгромлена за три недели. 14 августа император Хирохито в выступлении по радио объявил о завершении военных действий и капитуляции государства. Сторонники жесткой линии в руководстве армии и флота Японии даже пытались совершить переворот, но тщетно. И по стране, и по всем фронтам огромного Азиатско-Тихоокеанского региона прокатилась волна самоубийств…

30 августа Кузьма Деревянко вместе с главнокомандующим войсками США Дугласом Макартуром самолетом прибыли в Японию. 2 сентября на линкоре "Миссури", стоящем в Токийском заливе, состоялась церемония подписания Акта капитуляции императорского государства. Управлял процессом генерал армии Дуглас Макартур. Естественно, ведь главным противником Японии во Второй мировой войне были Соединенные Штаты. Присутствовали не только члены делегаций стран-победительниц и делегация Японии, но даже флотский экипаж…

Генерал армии США Дуглас Макартур перед микрофоном на линкоре "Миссури". Третий слева – генерал-лейтенант Кузьма Деревянко

От Японии Акт капитуляции подписывал генерал Умедзу Йосидзиро, начальник Генштаба. Интересно, что он поначалу отказывался участвовать в унизительной церемонии, но все же прибыл на линкор после приказа императора Хирохито. Свои подписи оставили представители США, Китая, Великобритании, СССР, Австралии, Канады, Франции, Нидерландов и Новой Зеландии.

Японская делегация во главе с министром иностранных дел Сигемицу Мамору и начальник Генерального штаба генерал Умедзу Йосидзиро

"Как только генерал Макартур объявил о том, что сейчас Акт подпишет представитель СССР, на нас устремили взгляды всех присутствующие, фото и кинокамеры почти пятиста корреспондентов всех стран мира.

Пытаясь казаться спокойным, я в сопровождении генерал-майора авиации М. В. Воронова и контрадмирала А. М. Стеценко подошел к столу.

Не торопясь сел, вынул из кармана автоматическую ручку и поставил свою подпись под документом. Невольно вспомнился рассказ одного из очевидцев подписания представителями гитлеровской Германии Акта о безоговорочной капитуляции.

Эта церемония ознаменовала собой завершение войны в Европе, а сейчас поставила победную точку во Второй мировой войне. На землю пришел долгожданный мир…" — читаем в воспоминаниях Кузьмы Деревянко, опубликованных его племянницей Ларисой Трохименко в книге "Легендарный генерал" (К.: КНЭУ, 2004).

После подписания Акта о капитуляции в Японии начался процесс "Большой чистки" в армии, флоте и промышленности государства. 29 военных преступников на Токийском процессе (проходил с 3 мая 1946 года по 12 ноября 1948 года) были осуждены. Семь из них — казнены через повешение.

Через несколько дней после подписания Акта генерал-лейтенант Деревянко посетил города, которые подверглись атомной бомбардировке. Интересно, неужели советское руководство не знало об ужасных последствиях радиоактивного облучения во время посещения Хиросимы и Нагасаки, где представитель СССР подробно описывал увиденное и фотографировал?

Следующие пять лет Кузьма Николаевич был членом союзного Совета, консультативного органа государств — победителей во Второй мировой войне, который заседал в Токио. В 1946 году генерал-лейтенант Деревянко получил орден США "Легион заслуг". Указ подписал президент Гарри Трумэн. После роспуска Совета в 1951 году (уже шла изнурительная и кровопролитная Корейская война, в которой сталинский СССР в союзе с КНР оказались по разные стороны баррикад со странами Запада) работал в Академии Генштаба и Главном разведуправлении Генштаба Советской армии.

Летом 1954 года здоровье Кузьмы Деревянко серьезно ухудшилось. После продолжительной и тяжелой болезни, вызванной вышеупомянутой поездкой в Хиросиму и Нагасаки, 30 декабря 1954 года он умер от рака поджелудочной железы. Однако возвращение имени легендарного генерала из небытия еще "не на часі"?