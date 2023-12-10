Neue Ostpolitik канцлера ФРГ. Как Вилли Брандт стал предвестником распада советского блока в Европе

50 лет назад западная Германия и социалистическая Чехословакия денонсировали Мюнхенский договор 1938 года

Полвека назад, 12 декабря 1973 года, в Праге был подписан первый договор о нормализации отношений между Федеративной Республикой Германия (ФРГ) и Чехословацкой Социалистической Республикой (ЧССР). Со дня создания ФРГ в 1949 году между двумя соседними государствами не было дипломатических отношений.

Нобелевская премия мира и обвинения в измене

Власти в Бонне еще в конце 1960-х фактически не признавали границы, начертанные после Второй мировой войны в Восточной Европе. Также до этого времени со стороны Германии не был денонсирован Мюнхенский договор 1938 года, который привел к расчленению, а затем и к окончательному поглощению нацистской Германией Чехословацкой республики. 15 марта 1939 года гитлеровские войска уже маршировали по ее столице.

Пражский договор стал продолжением курса немецкого правительства Вилли Брандта, получившего название "Новая восточная политика" (Neue Ostpolitik), на разрядку напряженности в мире. Этот курс способствовал налаживанию отношений между странами Запада и советского блока с СССР во главе.

После победы социал-демократов на парламентских выборах 1969 года и начала их альянса со свободными демократами политика ФРГ на внешнеполитической арене стала двигаться в сторону улучшения отношений со странами восточного блока. Перед этими выборами широкая коалиция (христианские демократы и социал-демократы как младшие партнеры) уже начинала делать определенные шаги в этом направлении, за что критиковалась как в среде христианских демократов (правое крыло), так и у представителей баварской партии Христианский социальный союз (ХСС).

Именно в Баварии проживала самая многомиллионная диаспора фольксдойчей – изгнанников с территории Чехословакии, Польши, Калининградской области СССР (Восточной Пруссии) и частично Югославии и Румынии. Всего в послевоенные годы было депортировано более 12 млн немцев, абсолютное большинство из которых получило убежище именно в Западной Германии и частично в Австрии и Восточной Германии.

Депортированные немцы являлись важной частью электората правой партии ХСС и постоянно выступали против улучшения отношений с государствами соцлагеря. Их демонстрации и мероприятия собирали десятки тысяч поклонников.

Однако Вилли Брандт, занимавший должность вице-канцлера и главы внешнеполитического ведомства (1966–1969), был непоколебимым и добился возобновления дипломатических отношений с социалистическими Румынией (1967) и Югославией (1968), то есть со странами, которые имели с СССР и другими государствами Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи достаточно прохладные отношения.

Это был первый шаг. Уже в должности канцлера Вилли Брандт (1969–1974) продолжил "Новую восточную политику", оставив в прошлом доктрину Гальштейна, которая приводила к фактическому запрету на установление дипломатических отношений между ФРГ и государствами, признававшими представительницу восточного блока – Германскую Демократическую Республику (ГДР). В доктрине такое решение называлось "недружественным актом" и исключение было сделано только для Советского Союза – одного из четырех государств (вместе с США, Великобританией и Францией), которые отвечали за послевоенное устройство и развитие Германии. ФРГ не признавала ГДР, и к началу 1970-х годов отношения двух германских государств были очень напряженными: они не считали одна другую единственным представителем германской нации на международной арене.

Подписание Московского договора ФРГ и СССР в Кремле. Слева – канцлер ФРГ Вилли Брандт, справа – глава Совета министров СССР Алексей Косыгин. 12 августа 1970 года

В 1970 году Вилли Брандт фактически остановил действие доктрины Гальштейна и начал подготовку серии договоров с государствами социалистического лагеря – сателлитами СССР. Первой ласточкой стала Страна Советов. 12 августа в Кремле свои подписи поставили с советской стороны глава Совета министров Алексей Косыгин и глава МИД Анатолий Громыко, а с немецкой – канцлер Вилли Брандт и вице-канцлер и глава МИД, свободный демократ Вальтер Шеель. В следующем году Брандт получил Нобелевскую премию мира. Награждение вызвало огромную волну критики на родине, канцлера называли "изменником".

А уже в декабре 1970 года Брандт отправился в Варшаву для подписания договора с Польской Народной Республикой. Там произошло событие, которое произвело на весь мир неизгладимое впечатление: он стал на колени перед мемориалом защитникам Варшавского гетто в 1943 году. Западная Германия признала границу с Польшей на Одере (Одре) и окончательно – потерю Померании, Силезии и 60% процентов местности Восточной Пруссии (меньшая часть с 1945 года уже принадлежала СССР – современная Калининградская область РФ).

В 1972 году также был подписан первый договор ФРГ с ГДР о взаимопризнании. "Железный занавес" и Берлинская стена не пошатнулись, наоборот, их существование продолжилось еще на время. Немецкая проблема не была решена, зато ограничивалась теперь стабильными рамками минимальных отношений. Консервативные оппоненты Брандта обвиняли его, будто он отдал естественные права Германии. "Нельзя отдать то, что уже проиграно", – был его ответ" (Норман Дэйвис, "История. Европа").

Цена поддержки нацистского режима

Главным противоречием в договоре ФРГ и ЧССР было юридическое определение Мюнхенского соглашения 1938 года. Бонн признавал его недействительность постфактум, а Прага настаивала на недействительности формулировки с самого начала, с момента ее подписания без участия представителей правительства Чехословакии.

Этнографическая карта Чехословакии, 1930 год. Голубым цветом обозначены судетские немцы

Но правительство ФРГ опасалось государственно-правовых и частноправовых последствий в случае второй формулировки, в результате текст содержал более "мягкую" немецкую версию, которая признавала Мюнхенское соглашение недействительным. Такая формулировка не привела ни к каким негативным правовым последствиям ни для одной из сторон или материальных претензий от ЧССР. Другими важными пунктами договора стали отказ от насилия и признание неприкосновенности границ.

Поэтому надежды судетских немцев (в 1945-1946 годах в Германию и Австрию депортировали более трех миллионов человек) на возвращение или хотя бы компенсации не оправдались. Кстати, во время изгнания совершались ужасающие преступления: по официальным данным, погибли 18 816 человек. Такова была цена почти полной поддержки ими нацистского режима до и во время оккупации Чехословакии.

В подписании соглашения приняли участие главы правительств обеих стран Вилли Брандт и Любомир Штроугал, а также министры иностранных дел Вальтер Шеель и Богуслав Хноупек. Договор также возобновил дипломатические отношения между Прагой и Бонном. В преамбуле и статье 1-й было отмечено: "Мюнхенское соглашение от 29 сентября 1938 года было навязано Чехословацкой республике нацистским режимом под угрозой применения силы… ЧССР и ФРГ считают Мюнхенское соглашение от 29 сентября 1938 года, имея в виду свои взаимоотношения в соответствии с этим договором, недействительным".

Подписание Договора о нормализации отношений между ФРГ и ЧССР. Канцлер ФРГ Вилли Брандт (в центре – слева) и глава правительства ЧССР Любомир Штроугал (в центре – справа). Прага. 12 декабря 1973 года

В статье 4-й Договора между ФРГ и ЧССР подтверждалась нерушимость общих границ государств в настоящем и будущем и обязательства сторон уважать территориальную целостность обоих государств и не выдвигать никаких взаимных территориальных претензий.

Советская империя отступила, но не смирилась с поражением

"Новая восточная политика", движущей силой которой был Вилли Брандт, положила начало курсу на будущее воссоединение Германии, а впоследствии и разрядку в мире. Однако некоторые исследователи утверждают, что политика и дальше способствовала разделению Европы.

Однако История все расставила на свои места. После развала советского блока политическая ситуация изменилась коренным образом. Бывшая советская империя отступила, однако не смирилась с поражением и затаилась для нового экспансионистского скачка.

Худшие надежды сознательных политологов, которых на Западе оказалось очень мало, к сожалению, оправдались. Последние надежды на либерализацию кремлевского режима растаяли как снег 24 февраля 2022 года, с началом широкомасштабной военной агрессии РФ в Украине. Принципы нерушимости границ государств, зафиксированные после завершения Второй мировой войны, уже не впервые в XXI веке оказались под угрозой…