150 лет экономической катастрофы: от паники на Венской бирже до Великой депрессии в США

В 1873 году в Австро-Венгрии лопнул экономический "мыльный пузырь"

Ровно 150 лет назад экономически развитые государства мира содрогнулись от глобального кризиса. Он охватил США и большинство государств Европы и продолжался, по разным оценкам, от пяти лет до двух десятилетий с лишним. Мы мало что знаем об этом кризисе, который первоначально получил всем известное название "Великая депрессия". Однако через 56 лет он отдал свой титул еще более масштабной экономической катастрофе, получив название "Долгой депрессии".

Первая "черная пятница" в истории

Середина XIX века вошла в историю как период стремительного экономического, прежде всего – промышленного роста. Большие инвестиции вкладывали в развитие железных дорог – как в США, так и в странах Европы, особенно в Германии и Австро-Венгрии. Наступила золотая эпоха доминирования "грюндерства" (от нем. Gründer – основатель компании). По заведомо завышенным ценам продавали ценные бумаги. Биржевые маклеры получали сверхприбыли, занимаясь манипуляциями с ценными бумагами, поощряя граждан ко все более рискованным операциям.

Инвестиции в покупку свободных земель для строительства домов, как и в развитие железнодорожного транспорта считали хорошим вложением капитала. Это были "долгоиграющие" проекты, которые не приносили прибыль мгновенно. Фондовый рынок явно был "перегрет". Но биржевых спекулянтов уже было не остановить…

9 мая 1873 года. "Черная пятница" на Венской фондовой бирже. Рисунок неизвестного художника

И тут "мыльный пузырь" лопнул: 9 мая 1873 года произошел крах Венской биржи. Сотни людей буквально штурмовали ее, полиция была вынуждена применить силу. Почти сразу заявили о своем банкротстве 120 (!) австрийских и венгерских банков. Это была первая, но не последняя "черная пятница" в истории. Реакция в мире не заставила себя ждать: в ближайшие месяцы тысячи заводов и предприятий в Австро-Венгрии, США и Великобритании обанкротились, а сотни тысяч рабочих оказались на улице.

28 октября 1873 года настал черед Германской империи. Самый большой в истории крах ожидал в этот день Берлинскую биржу.

Блестящая победа во франко-прусской войне 1871 открыла двери к экономическому росту. "Железом и кровью" произошло объединение немецких земель под скипетром прусских Гогенцоллернов в новосозданную империю. Наложенная на Францию контрибуция в 5 млрд франков (свыше 1450 тонн чистого золота, или 97 млрд евро по нынешним ценам) частично пошла на уплату государственных долгов, однако на фондовом рынке появились сотни миллионов свободного капитала.

Основывались новые компании, предприятия, за три года в Германии уже функционировали около тысячи акционерных обществ; спекуляции на биржах достигли невиданных размеров. Многие пытались улучшить свое материальное положение через куплю-продажу акций. Наступили золотые времена спекулянтов на бирже, искусственно завышавших их курсы.

Народный банк в Берлине незадолго до краха. Художник Кристиан Людвиг Бокельманн. 1877 год

Как США стали главным мировым кредитором

Уже в сентябре 1873 года депрессия затронула и США. Главная причина – невыполнение акционерными обществами, которые строили железные дороги, своих обязательств по выплате процентов акционерам.

В 1869 года было завершено строительство трансконтинентальной Тихоокеанской железной дороги. И политики, и бизнесмены желали продолжения "пира", на горизонте уже вырисовывалась новая трансконтинентальная железная дорога – Северо-Тихоокеанская. 18 сентября 1873 года крупный банк с великолепной репутацией Jay Cooke & Co (с резиденцией в Филадельфии), собиравший для этой железной дороги средства и привлекавший инвесторов, объявил о банкротстве.

Из-за страха банкротства банков сотни тысяч людей по всей стране начали снимать деньги. Но банки имели скудное количество наличных денег. Вынужденные брать "бизнес-ссуды", они еще более усложняли для себя ситуацию. "Кто не успел, тот опоздал": паника охватила все государство. 20 сентября Нью-Йоркская фондовая биржа закрылась на 10 дней. Затем настал черед железных дорог (к концу 1875 года обанкротилось около сотни железнодорожных компаний), а также и металлургических предприятий, тесно связанных с железными дорогами. К 1876 году уровень безработицы в США вырос до 14%. В Европе в это время резко упал спрос на американские экспортные товары…

Полиция разгоняет безработных в парке Томкинс-сквер в Нью-Йорке. 1874 год

Постепенно депрессия охватила практически все высокоразвитые регионы многих стран Европы. Так, Великобритания действительно пережила "долгую депрессию" — до 1896 года.

В Российской империи, только становившейся на капиталистические рельсы и начинавшей индустриализацию, некоторые банки также заявили о банкротстве.

Картина «Крах банка». Российский художник Владимир Маковский. 1881 год

В мире произошел перегрев реальной экономики, возник кризис сбыта продукции. Ее перепроизводство намного опережало спрос. Кредитование стало неподъемным делом, возник дефицит капитала. Продолжался стремительный рост количества обанкротившихся предприятий. Наступил долгий, почти 20-летний период рецессии (спада производства из-за невозможности сбыть продукцию) в сельскохозяйственном секторе. Такую ситуацию фиксировали почти по всему миру.

Ценовая и экономическая рецессия в большинстве стран мира продолжалась как минимум до 1879 года. Однако многие экономисты считают, что этот процесс длился как минимум до середины 1890-х годов. В это время начался второй раунд Промышленной революции, прерванный Первой мировой войной (1914—1918 гг.)…

Из войны ослабленными вышли все государства Антанты, особенно побежденные Центральные государства (Германия потеряла все колонии и ряд исторических регионов, Австро-Венгрия распалась на полдюжины независимых государств, рассыпалась и Османская империя). Однако новая мировая мощь — США, несмотря на потери на поле битв, имела немалые преференции. Экономика страны практически не пострадала, значительно выросла ее военная промышленность. После Первой мировой войны американцы стали главными кредиторами стран, измученных войной.

Оргия безумной спекуляции

10 лет мир приходил в себя от военных потрясений, однако старые ошибки никуда не делись. Вновь вовсю заработали биржи, началось бездумное кредитование различных прожектов, приведшее к дисбалансу спроса и предложения. Банковская система рано или поздно должна была ощутить удар… И вот 24 октября 1929 года произошел биржевой крах в Нью-Йорке. Этот день назвали "черный четверг" (далее на Уолл-стрит были "черные" пятница, понедельник и вторник), который запустил Великую депрессию начала 1930-х.

Вскоре по принципу домино "посыпались" биржи, банки, получили страшный удар рядовые американцы, которые хотели обогатиться на спекуляциях акциями. Экономический пузырь сразу лопнул, и миллионы американцев (они в основном покупали акции в кредит под залог ценных бумаг, которые мгновенно стали обычными бумажками) стали нищими.

Президент США (1929—1933) Герберт Гувер назвал период, предшествовавший краху экономики, "оргией безумной спекуляции". Самые низкие слои, рабочие и фермеры, а также средний класс пострадали больше всего. Банки, кредитовавшие приобретение акций под залог аналогичных бумаг, вернуть долги не имели возможности, поэтому объявляли о банкротстве.

В разных государствах новая Великая депрессия имела свои хронологические границы – от 3—4 до 10 лет. Особенно пострадали США и страны Европы. Общая стабилизация началась после 1932—1933 года, хотя фондовый рынок пришел в себя лишь через несколько лет после завершения Второй мировой войны. В США обанкротились пять тысяч банков, на улице оказались 15 миллионов безработных (на пике кризиса), а промышленное производство упало на 50%.

Толпа вблизи Bank of United States в Нью-Йорке после его краха. Декабрь 1931 года

Тяжело переживала Великую депрессию развитая промышленность центральной и северной части Великобритании. В Веймарской Германии, находившейся под давлением репараций после Первой мировой войны, безработица охватывала около 30% активного населения. Это привело к небывалой популярности крайне правых и крайних левых партий. На последних свободных выборах в ноябре 1932 года национал-социалисты Гитлера получили треть голосов граждан, а коммунисты — почти 15%.

Ориентированная на экспорт промышленность Чехословакии также оказалась в плачевном состоянии, и экономический кризис там подошел к концу лишь в 1937 году; особенно пострадали регионы с немецкоязычными гражданами, что также играло на руку нацистской пропаганде перед расчленением независимого, демократического государства во время Мюнхена-1938.

Интересно, что Франция и Советский Союз по разным причинам не столь сильно пострадали от рецессии. Париж не был столь зависим от экспорта и импорта. А коммунистические власти СССР как раз занимались индустриализацией и завершали коллективизацию, окончательно выстраивая тоталитарный режим. "Страна советов" в 1930-х годах практически не получала зарубежные кредиты, но тысячи западных специалистов помогали строить "светлое будущее" руками как обманутых большевиками трудящихся, так и узников ГУЛАГа, уже работавшего в полную силу.