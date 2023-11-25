Конфликты в Европе после Первой мировой, ч. I: "Zmartwychwstanie" белого орла, или Как Польша воскресла

Поздней осенью 105 лет назад в Европе, Восточной Азии и Африке начали перекраивать границы. Вооруженные столкновения длились четыре года

Пока горячие головы в кремле мечтают о возвращении "исконных земель" и перекраивании границ в Центральной и Восточной Европе, отправляют насмерть сотни тысяч своих граждан и угрожают миру ядерной "дубинкой", стоит напомнить, чем закончилась Первая мировая. Какие новые конфликты породил несправедливый мир и попытки победителей унизить проигравших, кто выиграл от появления десятка новых государств и какие конфликты тлели в течение 20 лет?

11 ноября 1918 года в железнодорожном салоне-вагоне вблизи французского городка Компьень было подписано перемирие между победившей Антантой и кайзеровской Германией. Депутат немецкого парламента Маттиас Эрцбергер поставил первую подпись после ультиматума о безоговорочной капитуляции, которую озвучил маршал Франции Фердинанд Фош.

От "войны гигантов" до "войны пигмеев"

В конце войны империи Гогенцоллернов и Габсбургов фактически свергли Российскую, которая скатилась в разрушительное революционное состояние и превратилась в республику. Тем не менее Франция, Великобритания и США дожали врага на Западном фронте. В Германии также началась революция, происходил распад на национальные квартиры "лоскутной монархии" – Австро-Венгрии. Это было не прямое военное поражение, а коллапс политической системы и экономики Центральных стран. На территории бывшей Российской империи почти год шла гражданская война.

Военные потери в Великой войне (так Первую мировую называли до 1939 г.) составляли с обеих сторон конфликта до 10 миллионов жизней; в результате боевых действий погибло более миллиона гражданских. "Война гигантов завершилась, началась война пигмеев", – писал по ее завершении будущий премьер Великобритании Уинстон Черчилль.

Руководители делегаций государств Антанты при работе над Версальским мирным договором. Слева направо: премьер-министр Италии Витторио Орландо, премьер-министр Великобритании Дэвид Ллойд Джордж, президент Франции Жорж Клемансо и президент США Вудро Уилсон. Весна 1919 года

105 лет назад, буквально в эти дни поздней осенью в Европе и части Восточной Азии и Африки начались процессы по перекраиванию границ с использованием военных контингентов и добровольческих частей, которые растянулись почти на четыре года. Как писал французский геополитик Жан Готтман, "речь идет не о линиях на карте, подобно границам государств, но о пространстве приграничья". Он назвал эти земли "приливно-отливными". За них началась борьба не только за столами переговоров, но и с применением силы.

На руинах Российской и Австро-Венгерской империй как грибы после дождя еще с последней недели войны возникли независимые государства (Чехословакия, Польша, Латвия, Австрия, Венгрия, Королевство сербов, хорватов и словенцев – будущая Югославия) а также анклавы, которым не суждено было стать свободными, такие как Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР) в Восточной Галичине или судето-немецкие провинции в Чехии. О легитимизации этих государств еще рано было говорить, все решало оружие и поддержка со стороны победителей. От Финляндии до Турции в 1918-1923 годах прокатилась волна вооруженных конфликтов, а также революций и контрреволюционных переворотов. Почти не было регионов, на которые из-за вакуума власти не претендовали бы соседи.

Парижская мирная конференция без участия проигравших стран началась только 18 января 1919-го и длилась почти полгода; за это время многое изменилось на "приливно-отливных" землях. Во Франции происходила "образцово-показательная" порка Германии, заложившая мину замедленного действия, которое и взорвалось через 20 лет, в сентябре 1939-го.

Продлением драконовских соглашений о территориальных изменениях и репарациях, подписанных в зеркальном зале Версаля, стали Сен-Жерменский – с Австрией и Трианонский – с Венгрией договоры. Проигравшие страны, которых назвали главными поджигателями войны, стали изгоями. Они потеряли свои колонии в Африке, Азии и Океании, как Германия, были разоружены и оказались на обочине мировой экономики из-за выплат грандиозных репараций. Последний платеж Германии датировали 2010 годом! Так что обратимся к более локальной, но не менее интересной истории воскресения Речи Посполитой, нашей соседки. История которой тесно переплетена с Украиной.

Вторая Речь Посполитая, которая "не имеет границ"

В межвоенное время в Польше был известен политический анекдот: "Какая страна самая большая в Европе? Конечно, Польша. Потому что у нее нет границ ни на востоке, ни на западе, ни на севере". Добавлю, и на юге… С ноября 1918 года по начало 1921 года границы государства менялись неоднократно. В 1920 году она вообще оказалась на грани исчезновения из-за большевистской угрозы.

Именно в день подписания перемирия в Компьене провозгласили и независимость Речи Посполитой, произошла ее реинкарнация более чем через столетие. Именно тогда в Варшаву приехал Юзеф Пилсудский – освобожденный из немецкой тюрьмы безоговорочный авторитет в среде борцов за независимость. В столице Польши Пилсудский следил за разоружением немецких частей и вечером был назначен временным "Начальником государства". Страны Антанты уже увидели в этой ситуации первые признаки создания "санитарной границы" между парализованной поражением Германией и Россией, которая захлебывалась в Гражданской войне и борьбе национально-освободительных движений (и среди них украинского) с красными и белыми.

Почти одновременно с провозглашением независимости в Варшаве начали движение по продвижению белого орла на будущие границы. Однако еще 31 октября 1918 года, в ситуации агонии австро-венгерской власти, Украинский Национальный совет и Военный комитет за несколько часов до приезда в город польской Ликвидационной комиссии, созданной при содействии Антанты, решили захватить власть во Львове. Молниеносный ноябрьский чин привел к вооруженному противостоянию, битве за Львов и более полугода борьбы ЗУНР с более многочисленными и лучше вооруженными польскими войсками.

Разделение по живому

Практически одновременно с событиями на Восточной Галиции обострился конфликт и на польско-чехословацкой границе. Яблоком раздора стала небольшая по территории, но стратегически и экономически важная для Праги Тешинская земля, где проходила единственная железная дорога из Чехии в Словакию, находились десятки угольных шахт и металлургические заводы. За исторически чешский регион, но такой, где польский и германский этнический элемент находился в большинстве, разгорелась ожесточенная борьба.

Чехословацкие легионеры в январе-феврале 1919 года возобладали над польскими частями, ведь большинство войск в то время были задействованы Варшавой в войне против ЗУНР. Вооруженное противостояние продолжалось более года, и не только в Тешине, но и на границе Польши со словацкими регионами – Оравой и Спишем. Лишь во время апогея советско-польской войны 1920 года Варшава отказалась от своих территориальных претензий к Праге, хотя в межвоенное время постоянно напоминала о своем праве.

Город Тешин в конце Первой мировой войны. Осень 1918 года

Антанта отмечала необходимость проведения плебисцита, однако противники выдвигали на переговорах взаимно неприемлемые условия, и город Тешин разделили пополам по живому; железнодорожные пути и экономическая сила края с преимущественно польским населением отошли к Пражскому правительству.

Однако осенью 1938 года после Мюнхенского договора, фактически подписавшего приговор межвоенной Чехословакии, Польша аннексировала Тешин (что уже в наше время дало российской пропаганде повод называть Варшаву агрессором и одним из зачинщиков Второй мировой наравне с Берлином, Римом и Токио. — Ред.). Меньше, чем через год Речь Посполита была оккупирована нацистской Германией и сталинским Советским Союзом.

Командование чешской военной организации, так называемой Гражданской обороны в Тешине, 1920 год

Плебисцит как повод для восстания

Еще один конфликт, уже польско-немецкий, разгорелся в Великой Польше (Познаньщина) и Верхней Силезии. Познаньщина была оккупирована Прусским королевством во время Второго раздела Речи Посполитой (1793 год). Большинство населения там составляли поляки, которые противились экспансии немцев в экономике и культуре. В конце декабря 1918 г. после серии демонстраций поляков и контрдемонстраций немцев в Познани началось восстание, поддержанное польской армией. 6 января немецкие части капитулировали. Однако с запада поступили отряды немецких пограничников и добровольцев (фрайкоры) и бои возобновились.

Вмешательство и давление стран Антанты позволили 16 февраля 1919 года достигнуть мирного урегулирования. По Версальскому договору Познань, Поморье со смешанным населением и с выходом на Балтику оказались в составе Речи Посполитой. Так называемый Польский коридор, разрезавший пополам земли на востоке Германии, использовала и веймарская и нацистская пропаганда для давления на Варшаву.

Судьба Верхней Силезии, которая с XIV века была утрачена для польской короны, решалась и на поле боя, и во время плебисцита. Это был небольшой, но важный для экономики регион с развитой тяжелой промышленностью с десятками шахт, сталелитейными и металлургическими заводами. Поляки и польские силезцы (шлензаки – этнографическая группа поляков) уже под властью Пруссии, а затем и Немецкой империи столкнулись с дискриминацией.

Польские силезские повстанцы. 1920 год

По условиям Версальского договора, во всей Верхней Силезии должен был 20 марта 1921 года состояться плебисцит для определения принадлежности края. К западу от Одера (Одры) жили преимущественно немцы, а к востоку – поляки и шлензаки. Летом 1919 года началось противостояние, приводившее к актам саботажа, подрыву домов, террористическим актам. 15 августа произошло Первое Силезское восстание против немецкого управления. При помощи резервистов Временной национальной армии Германского государства и фрайкоров оно было ожесточенно подавлено. Погибли до 2500 поляков, многие тысячи эмигрировали на родину.

В следующем году состоялось Второе Силезское восстание, зафиксировавшее статус-кво с некоторыми преференциями для Варшавы. Страны Антанты направили в край войска для разведения враждующих сторон. И если Франция поддержала поляков, то Великобритания и Италия заняли позицию дружественного нейтралитета по отношению к немцам.

Польская армия во главе с генерал-лейтенантом Станиславом Шептицким (родным братом главы украинской Грекокатолической церкви Андрея Шептицкого) вступает в город Катовице, 20 июня 1922 года

Начало Третьего Силезского восстания было делом времени. Плебисцит, проведенный в оговоренный день – 20 марта 1921 года, – не решил вопрос, фактически разделив край. И 2-3 мая, после подрыва немецких железнодорожных коммуникаций для замедления движения подкреплений с запада, разразилось восстание. Полякам удалось захватить инициативу и оккупировать большую часть промышленного района. Решение спорных вопросов было передано Лиге Наций, представители которой разделили край на две почти равные по количеству населения части (Германия оставила под своим управлением 70% территории). Зато большая часть промышленности оказалась в руках Варшавы.

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