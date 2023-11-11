Целительница, колдунья и мастер тату: в Полтаве "оживили" шаманку, которой уже 4 тысячи лет

Реконструкцию погребений катакомбников из кургана в Гребенке можно увидеть в виртуальной реальности через специальные очки

…Я поднимаю ожерелье шаманки, в котором находится очень ценный археологический артефакт – человеческий зуб, пораженный кариесом, и разрываю нить, на которую нанизаны бусины, изготовленные из костей. Они рассыпаются по погребальной камере, где я нахожусь.

У моих ног – человеческий скелет и бытовые вещи, сопровождавшие древнее захоронение. Погребению, как минимум, 4 тысячи лет. Ранний бронзовый век. III-II тысячелетие до нашей эры. Как я здесь очутилась и что делаю? Это научная сотрудница Юлия Деркач отправила меня в виртуальное путешествие.

Мои руки вдруг отрывались

В реале мы находимся в историческом здании коммунального учреждения "Центр охраны и исследований памятников археологии" Полтавского облсовета, где Юлия Деркач работает. Закончив интервью, я попросила ученую показать мне воспроизведенную благодаря компьютерным технологиям катакомбу, в которой еще в 2007 году археологи наткнулись на уникальное ритуальное захоронение шаманки. Юлия закрепила на моей голове мощные очки, позволяющие видеть в 3D-изображении, дала в руки два пульта, провела краткую инструкцию, и я оказалась на окраине города Гребенка Полтавской области.

С помощью этого оборудования Юлия Деркач (на фото) отправила автора статьи в виртуальный мир

Вокруг меня буйная зелень, поют птички, и вдруг этот прекрасный мир исчезает, я проваливаюсь сквозь землю и оказываюсь будто на том свете. Чтобы попасть в него, нужно отодвинуть деревянное колесо, которым катакомба отгорожена от погребальной камеры. У меня появляются виртуальные руки, а мужской голос сообщает о месте моего пребывания. Однако пройти по лабиринтам погребальных катакомб оказалось еще тем квестом. Следовало выполнить ряд указаний, в том числе снять покрывало со скелета. У меня долго не получалось нанести на виртуальную руку татуировку. Я брала бронзовое шильце, обмакивала в охру, но в какой-то момент мои (не мои) верхние конечности вдруг отрывались и начинали жить своей жизнью. И нужно было начинать все сначала.

Но если живой участник этой виртуальной реальности наконец-то пройдет все этапы, его ждет незабываемое эмоциональное действо – он сможет ударить в шаманский бубен, а к этому присоединится и похороненная шаманка, которая в какой-то момент возникнет во плоти…

Шаманка в 3D

Вот такую крутую вещь недавно представил полтавский Центр охраны и исследований памятников археологии. Это инновационный проект, выполненный при поддержке Украинского культурного фонда, называется "VіRтуальность забытых предков: иммерсионный мир шаманского захоронения бронзового века". Такого в Украине, утверждают разработчики проекта, до сих пор не было.

Автор идеи – директор Центра Вячеслав Шерстюк – с первого дня полномасштабного вторжения встал на защиту Родины и находится на фронте. Управлять проектом он продолжал из окопов.

"Я директор учреждения, которому отдал двадцать лет, и которое пытаюсь развивать. Так случилось, что заниматься этим приходится теперь на расстоянии. Сначала выполняешь боевые задания, а когда все идут спать, садишься и работаешь в мирных целях", — написал мне Вячеслав, с которым мы общались в мессенджере.

Автор идеи Вячеслав Шерстюк сейчас находится на фронте и руководил проектом из окопов

Пять месяцев продолжалась работа над проектом. И о том, с чего все начиналось и чем закончилось, младший сержант Шерстюк рассказал публике лично во время презентации проекта, состоявшейся в начале октября во дворике Полтавского краеведческого музея.

Курган с сюрпризом

В 2007 году на месте одного из археологических объектов Полтавщины, нанесенных на старую карту Центра, застройщики решили установить АЗС. По правилам они заказали археологическое обследование, хотя ничто не указывало, что на месте будущей заправки в Гребенке был исторический курган или вал укреплений – глазу рядового человека эти вещи незаметны.

Археологическая группа во главе с директором Центра охраны и исследований памятников археологии ничего особенного от этого места также не ожидала. Но курган оказался с сюрпризом.

В общем, в так называемых "по́лах" кургана было найдено шесть захоронений людей катакомбной культуры, которых исследователи называют еще индоариями. Первое захоронение, скорее всего, принадлежит бабке-"художнице", как назвали ее полтавские археологи. Это была женщина лет 60. Согласно описаниям подобных захоронений в мире, "художниками" условно называют умерших, рядом с останками которых обнаруживают писачки (тоненькие палочки для росписи) и охру – природный краситель. Видно, они что-то украшали, расписывали.

Второе захоронение принадлежит "великану" – мужчине ростом 190 см. Еще одно – "воину". Но самым интересным оказалось захоронение шаманки. На территории области это была первая подобная находка. Что это шаманка, которая принадлежала к высокой социальной касте катакомбных племен того времени, определили по тому, что возле нее лежал бубен с палкой-колотушкой – инструмент, который до сих пор используют шаманы в своих обрядах.

– Я давно вынашивал идею воспроизвести знаковые захоронения, воплотить их во что-то современное, оживить, – говорит Вячеслав Шерстюк. – Какое захоронение сделать виртуальной реальностью, даже не возникло вопроса. Это было очевидным: "оживляем" шаманку.

С маской на лице, но без шапки с рогами

Ее фигура стоит в Центре охраны и исследований памятников архитектуры в натуральную величину — рост 158 сантиметров. Женщина 25-30 лет. Физически хорошо развита, с упругим телом и тонкой талией, с длинными взлохмаченными волосами, с бубном в левой руке и палкой-колотушкой в правой.

Шаманка и одна из ее создателей Юлия Деркач

— Мы не утверждаем, что она выглядела именно так, — говорит Юлия Деркач, которая придавала внешний вид шаманке, разрабатывая компьютерные эскизы. — Это лишь вероятный образ. Шутим с коллегами: может, кто когда-то выиграет грант на создание машины времени, и мы сможем вернуться и посмотреть, были мы правы или нет.

Юлия говорит, что образ шаманки создан без фантазий, иначе это была бы не научная реставрация. Поэтому он такой скромный – без шапки с рогами, без кожи с головой кабана, без металлической короны или другого головного убора, которые часто носят шаманы.

— Мы использовали то, что могло быть наверняка использовано тогда – кожу, простой текстиль, травы в мешочках, подвешенные косточки, — продолжает Юлия Деркач. — Красная бахрома, свисающая над лбом воспроизведенной шаманки – это развевающаяся маска. Такими масками, как ширмочками, шаманы закрывают лицо, когда входят в транс, чтобы им ничто не мешало "путешествовать" по другим мирам. Эту бахрому мы использовали и на импровизированных повязках на руках, и на юбке. Когда шаманка кружится, бахрома создает вихрь, закручивает хаотическое движение, которое впоследствии становится упорядоченным. Еще на юбке есть косточки. Эти погремушки также до сих пор используются в костюмах шаманов. Их роль – погружение в транс при переходе в другой мир. Они звенят, двигаются, создают эффект мерцания. Сам костюм может быть более открытым или закрытым.

Волосы девушки мы украсили дредами, косами – точно так, как это делают шаманы, вплетая еще в косички яркие сакральные вещи, бусины. Нарисовали татуировку на руках и на груди. Нельзя сказать, что она у нее была, но все указывает на то, что так могло быть. Ведь среди ее погребального инвентаря были бронзовое шильце и охра. Краска забивалась в тело с помощью смоченного в красителе шильца. И такая традиция нанесения татуировок до сих пор сохранилась! Так, племена Океании, например, используют молоточек и палочку с вбитым в нее маленьким бронзовым шильцем, и таким способом наносят татуировку.

Шаманка – маска на лице, бубен и палка-колотушка в руках, а на шее ожерелье с вырванным зубом

Древний текстиль, конечно, не сохранился. Рисуя одежду людей из четырех захоронений, я опиралась на подтвержденные аналогии с другими. И хотя их очень мало и все они принадлежат к концу бронзового века, то есть намного более поздние, все же мы использовали некоторые, логичные и для нашего периода, наработки тех времен и в своих реконструкциях. Например, есть сохранившиеся захоронения в Дании, поскольку умершие лежали в дубовых гробах, в которых законсервировались остатки текстиля. При исследовании оказалось, что ткани тогда не окрашивались, а разница в цвете достигалась посредством использования шерсти разных оттенков.

С орнаментами дело было немного проще, ведь это единственное из аутентичного декора, дошедшее до наших времен. И все это благодаря керамике! Горшки из захоронений часто орнаментированы, что дало нам хороший материал для работы.

Орнаменты уже тогда существовали! Орнаменты для одежды шаманки и ее современников мы взяли по максимуму, как и с двух горшков, обнаруженных в захоронениях нашего комплекса (шаманки и бабки-"художницы"), так и с других горшков катакомбной культуры, найденных ранее, которые хранятся, в частности, в Полтавском краеведческом музее и в историко-краеведческом музее Горишних Плавней, – рассказывает Юлия Деркач.

Зуб с кариесом как ценность

Кстати, о горшке. В камере, где была похоронена шаманка, он стоял перевернутым вверх дном. И это явный признак погребения человека с колдовскими способностями.

Другие важные шаманские атрибуты – бубен и палка-колотушка – были трухлявыми, но при расчистке захоронения они явно считывались. Бубен имел деревянный обод, обтянутый кожей (ее остатки обнаружены на месте), а внутри – следы органики, которые исследователи описали как наркотически-галюциногенные. Факт, также подкрепивший шаманскую теорию погребения.

Не сохранившиеся предметы археологи зафиксировали, нарисовали, сделали с них чертежи, а затем воспроизвели при реконструкции, поэтому все вещи соответствуют реальным размерам. Пришлось немного увеличить при воспроизведении виртуальной реальности камеру с сакральным погребением, чтобы людям было удобнее проводить в ней интерактивы: вращаться, приседать, переступать с места на место, а также некоторые артефакты, в частности, зуб, чтобы можно было его лучше рассмотреть.

Между прочим, бубен у шаманов – это не только инструмент, с помощью которого он входит в транс, это еще и "ездовое животное". Считается, что на нем можно перенестись в другие миры.

Юлия Деркач демонстрирует на экране монитора момент раскопок кургана в Гребенке

Сохранившиеся предметы Центр передал в краеведческий музей. Самый интересный артефакт, конечно же, костяные бусы шаманки с кариесным зубом в виде подвески.

— Это удивительная и очень интересная вещь, — продолжает Юлия. — У ожерелья две подвески: кость животного и мужской зуб с глубоким кариесом. Именно зуб указывал на то, что шаманка занималась лечением. Удалив его, она освободила человека от боли.

Во всем мире таких находок всего несколько. Подобные подвески из зубов были найдены в Турции, но в них не было кариеса. С легким кариесом археологам встречались зубы в Греции. Поэтому наша подвеска самая крутая — зуб с обеих сторон поражен хроническим и срединным кариесом. А антрополог Центра, антрополог-одонтолог Полтавского медуниверситета Андрей Артемьев, в свое время исследовавший его на современном рентгеноборудовании, был удивлен тем, что отверстие для подвешивания в нем просверлено настолько профессионально и технически совершенно, что такое сегодня можно сделать разве что алмазным инструментом.

От чего так рано умерла шаманка, неизвестно. Ясно одно – ее смерть была естественной, ведь никаких физических повреждений костей насильственного характера на скелете нет. Однако археологи заметили, что кости молодой женщины были положены в форме, приближенной к естественной. Вероятно, ее похоронили тогда, когда плоть уже разложилась. Такой способ погребения схож с традициями тибетских монахов, которые тело умершего сначала оставляли в горах и хоронили уже только скелет. Согласно тогдашним верованиям, душа человека находится в костях, и таким образом умершему облегчается процесс освобождения души.

Реконструкцию шаманского захоронения из кургана можно увидеть через VR-очки в Центре археологии или во время заказанной презентации; онлайн, с помощью QR-кода, на смартфоне или компьютере (AR). А на сайте Центра – посмотреть трехмерную графику в веб-браузере (WebGL) и 3D реконструкции четырех захоронений катакомбной культуры. В планах Вячеслава Шерстюка и его команды — сделать программу на английском языке.

— У нас всего двое очков, которые позволяют видеть потусторонний мир в 3D-измерении, в мире же таких очков миллионы, — говорит он. — А на продаже интеллектуального продукта можно будет зарабатывать.

— Почему вы только через 15 лет после раскопок воспроизвели такое интересное захоронение в 3D и виртуальной реальности? — спрашиваю у Вячеслава Шерстюка.

— Еще пять лет назад digital-сектор был очень дорог и очень несовершенен, – ответил он. – Сегодня стоимость таких услуг не такая уж космическая. Словом, когда сошлись научные наработки, возможности реализации (появилась грантовая программа, подобрался творческий коллектив) и снизились цены на производство виртуальной реальности, мы и воспользовались моментом.

В заключение добавим, что виртуальную реальность разрабатывала команда "Advin" из Днепра, 3D-моделирование — киевская творческая мастерская "Архитектон", каталог для 3D-модели захоронений, размещенный на сайте Центра, — львовская фирма "Симплифай".

Фото автора и Центра охраны памятников и культуры