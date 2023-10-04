Могила древней шаманки на Полтавщине: ученые показали в 3D, как выглядела женщина

Также была создана реконструкция захоронения

Специалисты из Украины воспроизвели в 3D вид шаманки, жившей в эпоху ранней бронзы. Женщина была похоронена в пределах современной Полтавщины в ІІІ-ІІ тысячелетии до нашей эры.

По найденному и исследованному захоронению древней жрицы ученые полтавского "Центра охраны и исследования памятников археологии" описали ее точный вид. Позже веб-дизайнеры воспроизвели его в 3D, пишет zaxid.net.

Погребение было найдено еще в 2007 году под уничтоженным курганом возле города Гребенка Полтавской области. Там было обнаружено несколько захоронений катакомбной культуры, среди которых – скелет молодой женщины в возрасте 25-30 лет с уникальными артефактами ритуального назначения. Ученые пришли к выводу, что покойница была служительницей культа, шаманкой или знахаркой, она представляла высокую социальную касту тогдашних катакомбных племен.

По мнению ученых, на высокий статус покойницы указывает редкое для погребений того времени деревянное колесо и необожженный каолиновый сосуд, внутри которого лежали кременец и маленькое шильце, которое было тогда средством для татуировок.

Уничтоженный курган

Также в погребении была найдена палка-колоталка и бубен с остатками органического вещества, которое, вероятно, было ароматическим веществом для окуривания или психотропом, с помощью которых шаманы входили в транс. Рядом со скелетом у ног был перевернутый горшок. Ученые отмечают, что у многих древних народов ритуалы переворачивания вверх дном сосуда отождествлялись с потусторонним миром, переходом в потустороннее.

Реконструкция захоронения

"В древних культурах шаманы нередко (если не всегда) сочетали в себе функции как колдунов, общавшихся с племенными духами, так и целителей, древних врачей и знахарей. О достаточно высоком уровне, в частности, "стоматологического мастерства" нашей героини свидетельствует человеческий зуб в составе ее ожерелья: вероятнее всего, целительница вырвала его у своего соплеменника, лишив его боли. Этот зуб стал ее "врачебным трофеем" в ожерелье", — сообщили в Центре охраны и исследований памятников археологии.

По археологическим находкам в захоронении шаманки IT-специалисты воспроизвели вид жрицы, которая жила более 4000 лет назад в пределах современной Полтавщины.

"Мы создали уникальный продукт — оцифрованную реконструкцию захоронения настоящей шаманки времен ранней бронзы (III тыс. до н.э.) в виртуальной, дополненной и трехмерной реальности, реализуемой в проекте "ViRтуальность забытых предков: иммерсивный мир шаманского погребения". Идея — заставить древние артефакты и комплексы, которые прождали в земле более 4000 лет, говорить с молодыми аудиториями на понятном и современном языке", — отмечают ученые "Центра охраны и исследования памятников археологии".

Также специалистами была создана виртуальная реконструкция старинного комплекса с использованием различных технологий расширенной реальности (XR). Это четыре инновационных диджитал-разработки. Помимо воспроизведенного внешнего вида шаманки в технологии AR есть также 3D-реконструкция других захоронений из кургана – воина, вождя, художницы. Пользователи приложения могут осуществить WEBGL-путешествие по кургану – походить, прочитать текстовые описания, просмотреть фото, прослушать аудио. Также в катакомбе с шаманскими захоронениями с артефактами ритуального значения можно пройти VR-квест.

Напомним, на Хмельнитчине в лесу близ Сатанова местный краевед Анатолий Кобилецкий обнаружил необычный каменный крест.