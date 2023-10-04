Могила стародавньої шаманки на Полтавщині: вчені показали у 3D, як виглядала жінка

Також була створена реконструкція поховання

Фахівці з України відтворили у 3D вигляд шаманки, яка жила в епоху ранньої бронзи. Жінка була похована в межах сучасної Полтавщини у ІІІ-ІІ тисячолітті до нашої ери.

За віднайденим і дослідженим похованням давньої жриці науковці полтавського "Центру охорони та дослідження пам’яток археології" описали її точний вигляд. Пізніше вебдизайнери відтворили його у 3D, пише zaxid.net.

Поховання було знайдене ще у 2007 році під знищеним курганом біля міста Гребінка Полтавської області. Там виявили кілька захоронень катакомбної культури, серед яких – кістяк молодої жінки віком 25-30 років з унікальними артефактами ритуального призначення. Вчені дійшли висновку, що покійниця була служницею культу, шаманкою чи знахаркою, вона представляла високу соціальну касту тогочасних катакомбних племен.

За думкою вчених, на високий статус небіжчиці вказує рідкісне для тогочасних поховань дерев’яне колесо і необпалена каолінова посудина, всередині якої лежали кремінець та маленьке шильце, яке було тогочасним засобом для татуювань.

Знищений курган

Також у похованні було знайдено палицю-калаталку та бубен із рештками органічної речовини, яка, ймовірно, була ароматичною речовиною для обкурювання чи психотропом, за допомогою яких шамани входили в транс. Поруч із кістяком біля ніг був перевернутий горщик. Науковці зазначають, що у багатьох давніх народів ритуали перевертання догори дном посудини ототожнювались з потойбічним світом, переходом у засвіти.

Реконструкція поховання

"У стародавніх культурах шамани нерідко (якщо не завжди) поєднували у собі функції як чаклунів, що спілкувалися з племінними духами, так і цілителів, стародавніх лікарів та знахарів. Про досить високий рівень, зокрема, "стоматологічної майстерності" нашої героїні свідчить людський зуб у складі її намиста: найімовірніше цілителька вирвала його у свого одноплемінника, позбавивши його болю. Цей зуб став її "лікарським трофеєм" у намисті", – повідомили у Центрі охорони та досліджень пам’яток археології.

За археологічними знахідками у похованні шаманки IT-фахівці відтворили вигляд жриці, яка жила понад 4000 років тому в межах сучасної Полтавщини.

"Ми створили унікальний продукт – оцифровану реконструкцію поховання справжньої шаманки доби ранньої бронзи (ІІІ тис. до н.е.) у віртуальній, доповненій та тривимірній реальності, що реалізовано в проекті "ViRтуальність забутих предків: імерсивний світ шаманського поховання бронзової доби". Наша ідея — змусити стародавні артефакти та комплекси, які прочекали у землі понад 4000 років, говорити з молодими аудиторіями зрозумілою та сучасною мовою", – зазначають науковці "Центру охорони та дослідження пам’яток археології".

Також фахівцями була створена віртуальна реконструкція стародавнього комплексу з використанням різних технологій розширеної реальності (XR). Це чотири інноваційні діджитал-розробки. Крім відтвореного зовнішнього вигляду шаманки в технології AR, є також 3D-реконструкція інших поховань з кургану – воїна, вождя, художниці. Користувачі додатка можуть здійснити WEBGL-мандрівку курганом – походити, прочитати текстові описи, переглянути фото, прослухати аудіо. Також у катакомбі з шаманським похованням із артефактами ритуального значення можна пройти VR-квест.

Нагадаємо, на Хмельниччині в лісі поблизу Сатанова місцевий краєзнавець Анатолій Кобілецький знайшов незвичайний кам’яний хрест.