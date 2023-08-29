На Хмельниччині знайшли "чумні" хрести: стало відомо, що з ними буде

Такі знахідки є свідченням позацвинтарних поховань. Що кажуть краєзнавці?

В Україні археологи та краєзнавці продовжують виявляти різноманітні знахідки історичного значення. На Хмельниччині в лісі поблизу Сатанова місцевий краєзнавець Анатолій Кобілецький знайшов незвичайний кам’яний хрест.

Такі відкриття заряджають та мотивують дослідників історії, адже деяким артефактам сотні років. Краєзнавець Дмитро Полюхович, колега Анатолія Кобілецького, вважає, що знахідка свідчить про позацвинтарні поховань жертв чуми, пише Суспільне Хмельницький.

"Дата на хресті — вересень 1770 року, і також розташування хреста поза межами цвинтаря яскраво свідчать, що цей хрест відноситься до типу так званих "чумних" хрестів. Тут за певними даними був хутір, тобто, коли людина вмирала від моровиці, ну, чуми ж, то її ховали просто одразу на обійсті", — розповів Полюхович.

Краєзнавці Дмитро Полюхович та Анатолій Кобілецький розглядають напис на хресті, знайденому в лісі поблизу Сатанова. Фото: Суспільне Хмельницький

Анатолій Кобілецький розповів, що про цей хрест він знав ще десять років тому, а знайшов його місяць тому, збираючи гриби, побачив і розчистив. Є ще один подібний "чумний" кам’яний хрест — він лежить поблизу села Кринцілів і, за словами Дмитра Полюховича, датується 18 століттям.

Напис на хресті 1770 року, що свідчить про поховання жертви чуми. Суспільне Хмельницький

У Сатанівській селищній раді, кажуть, дізналися про ці хрести із соцмереж. Знахідки планують взяти на облік, як щойно виявлені об’єкти культурної спадщини. Про це телефоном розповів спеціаліст із архівної справи Сергій Білоус. Локацій із такими хрестами поки мають чотири.

"Наразі фахівці приступили до підготовки історичної довідки по кожному окремому пам’ятнику. Будуть готуватися пам’яткоохоронні договори, і відповідно, "чумні" хрести вже будуть мати статус пам’ятки національного значення", — розповів Сергій Білоус.

Заступниця начальника управління культури департаменту Хмельницької ОВА Валентина Лукашук зазначила, що після виготовлення усіх документів такі об’єкти охоронятимуться законом. За її словами після того, як усі необхідні довідки надійдуть до обласного департаменту, знадобиться ще місяць для включення хрестів до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини. Відтак, "чумними" хрестами опікуватиметься територіальна громада.

Раніше "Телеграф" писав, що на Львівщині знайшли рештки рідкісного святилища.