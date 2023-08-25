Унікальна знахідка: волинські студенти виявили найдавніший міський герб України (фото)

Така знахідка заряджає та мотивує студентів для подальшої роботи

Волинські студенти під час розкопок в історичній частині міста Володимир виявили унікальну річ — стародавній стилізований герб міста. За оцінками вчених, йому вже близько 500 років.

Як повідомляє пресслужба Волинського національного університету імені Лесі Українки, його учні з факультетів історії, політології та національної безпеки разом із наставниками проводили археологічні дослідження у рамках проєкту реконструкції мереж у центральній частині міста на території археологічної зони. Саме під час цих робіт їм і навернувся успіх виявити таку знахідку.

"Коли ми знімали шарами ґрунт, почали знаходити кахлі, але вони були простими й одноманітними. Вже потім ми дістали цікавіші фрагменти, товстіші та фігурні. Ми обережно спробували скласти фрагменти і в нас вийшов стилізований герб Володимира", — пригадав четвертокурсник. Студенти, які займаються дослідженням, кажуть, що така знахідка заряджає їх та мотивує для подальшої роботи.

Варто зазначити, що герб Володимира – найдавніший міський герб в Україні, завірений у 1324 році на листі міста Володимира до німецького міста Штральзунда. Археологи пояснюють, що знайдена корона кахельної печі похідна від давньоруського герба, який є офіційним міським гербом міста і датується 16-17 століттям.

Сучасний герб Володимира

"Це середина між давньоруським гербом 12 століття, сучасним гербом Володимира. Знайдена стилізація відноситься орієнтовно до 16-17 століття, оскільки Юрій Змієборець – латах. Тут доповнилося, адже у давньоруський період не було обладунків, їх не можна було виготовити технологічно. На час розвиненого Середньовіччя Юрій Змієборець був показаний сучасником", – зазначив учений.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Львівщині знайшли рештки рідкісного святилища.