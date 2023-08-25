Уникальная находка: волынские студенты обнаружили древнейший городской герб Украины (фото)

Такая находка заряжает и мотивирует студентов для дальнейшей работы

Волынские студенты во время раскопок в исторической части города Владимир нашли уникальную вещь — древний стилизованный герб города. По оценкам ученых ему уже около 500 лет.

Как сообщает пресс-служба Волынского национального университета имени Леси Украинки, его учащиеся из факультетов истории, политологии и национальной безопасности вместе с наставниками проводили археологические исследования в рамках проекта реконструкции сетей в центральной части города на территории археологической зоны. Именно во время этих работ им и подвернулась удача обнаружить такую находку.

"Когда мы снимали слоями почву, начали находить изразцы, но они были простыми и однообразными. Уже потом мы получили более интересные фрагменты, более толстые и фигурные. Мы осторожно попытались сочинить фрагменты и у нас получился стилизованный герб Владимира", — вспомнил четвертокурсник. Ребята, занимающиеся исследованием, говорят, что такая находка заряжает их и мотивирует для дальнейшей работы.

Стоит отметить, что герб Владимира – древнейший городской герб в Украине, он заверен в 1324 году на письме города Владимира к немецкому городу Штральзунду. Археологи объясняют, что найденная корона изразцовой печи производна от древнерусского герба, который сейчас является официальным городским гербом города и датируется 16-17 веком.

Современный герб Владимира

"Это средина между древнерусским гербом 12 века, современным гербом Владимира. Найденная стилизация относится ориентировочно к 16-17 веку, поскольку Юрий Змееборец – латах. Здесь дополнилось, ведь в древнерусский период не было доспехов, их нельзя было изготовить технологически. На время развитого Средневековья Юрий Змееборец был показан современником", – отметил ученый.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Львовщине нашли остатки редкого святилища.