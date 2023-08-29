В Хмельницкой области нашли "чумные" кресты: стало известно, что с ними будет

Такие находки являются свидетельством внекладбищенских захоронений. Что говорят краеведы?

В Украине археологи и краеведы продолжают обнаруживать разнообразные находки исторического значения. В Хмельницкой области в лесу близ Сатанова местный краевед Анатолий Кобилецкий нашел необычный каменный крест.

Такие открытия подзаряжают и мотивируют исследователей истории, ведь некоторым артефактам сотни лет. Краевед Дмитрий Полюхович, коллега Анатолия Кобилецкого, считает, что находка свидетельствует о внекладбищенских захоронениях жертв чумы, пишет Общественное Хмельницкий.

"Дата на кресте — сентябрь 1770 года, и также расположение креста вне кладбища ярко свидетельствуют, что этот крест относится к типу так называемых "чумных" крестов. Здесь по определенным данным был хутор, то есть, когда человек умирал от моровой язвы, ну, чумы, то его хоронили прямо сразу на подворье", — рассказал Полюхович.

Краеведы Дмитрий Полюхович и Анатолий Кобилецкий рассматривают надпись на кресте, найденном в лесу вблизи Сатанова. Фото: Общественное Хмельницкий

Анатолий Кобилецкий рассказал, что об этом кресте он знал еще десять лет назад, а нашел его месяц назад, собирая грибы, увидел и расчистил. Есть еще один подобный "чумный" каменный крест — он лежит вблизи села Кринцилов и, по словам Дмитрия Полюховича, датируется 18 веком.

Надпись на кресте 1770 года, свидетельствующая о погребении жертвы чумы. Общественное Хмельницкий

В Сатановском поселковом совете, говорят, узнали эти кресты из соцсетей. Находки планируют принять на учет, как только что обнаруженные объекты культурного наследия. Об этом по телефону рассказал специалист по архивному делу Сергей Белоус. Локаций с такими крестами пока имеют четыре.

"Пока специалисты приступили к подготовке исторической справки по каждому отдельному памятнику. Будут готовиться памятникоохранные договоры, и соответственно, "чумные" кресты уже будут иметь статус памятника национального значения", — рассказал Сергей Билоус.

Заместитель начальника управления культуры департамента Хмельницкой ОВ Валентина Лукашук отметила, что после изготовления всех документов такие объекты будут охраняться законом. По ее словам, после того, как все необходимые справки поступят в областной департамент, понадобится еще месяц для включения крестов в перечень только что обнаруженных объектов культурного наследия. Следовательно, "чумными" крестами будет заниматься территориальная община.

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