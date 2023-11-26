Конфликты в Европе после Первой мировой, ч. II: Как Польша решала "литовский вопрос"

100 лет назад Варшава умудрилась поссориться со всеми соседями, оторвав от них немалые территории

По окончании Первой мировой войны (1914-1918) новые государства Европы, возникшие на обломках империй Габсбургов, Гогенцоллернов и Романовых, начали терзать друг друга, пытаясь урвать как можно больше территорий. В ход шли политические интриги, языковые и исторические обоснования, а то и просто военная сила.

Один из таких территориальных споров возник на северо-востоке Речи Посполитой — на польско-литовской этнической границе. И его тоже решали с оружием в руках в 1919-1920 годах.

Читайте первую часть исторического обзора: "Конфликты в Европе после Первой мировой, ч. I: "Zmartwychwstanie" белого орла, или Как Польша воскресла".

Временный руководитель Польского государства Юзеф Пилсудский в начале XX века мечтал о федеративном образовании в границах Первой Речи Посполитой (образца 1772 года), а следовательно — о союзе Польши, Литвы, Беларуси и Украины. Польша на востоке имела векового врага — Московию-Россию, на западе — агрессивную Германию. И если Пилсудский видел главным врагом независимой Польши Россию, то его оппонент национал-демократ Роман Дмовский ориентировался на Москву и подчеркивал: главным врагом являются потомки тевтонов.

"Спор между Дмовским и Пилсудским по поводу польской восточной политики не остался без внимания великих держав, хотя они, как и пограничные нации, считали, что оба течения были лишь прикрытием польских империалистических планов", — писал польско-американский историк Пётр Вандич в книге " Цена свободы".

"Начальник государства" был уроженцем Литвы, шляхтичем литовско-белорусского происхождения из рода Пилсудских и Биллевичей, которые настолько ополячились, что забыли язык предков. Из-за происхождения их называли литвинами (не путать с современными литовцами), но они часто с презрением относились к "сельскому языку". Однако многие из литвинов вошли в лагерь сторонников независимости Литвы.

Юзеф Пилсудский принимает парад польских войск в Вильнюсе (Вильно). Весна 1919 года

Надежды Пилсудского не оправдались. На волне борьбы наций за самоопределение лидеры Литвы (независимость страна получила от немецких оккупантов еще 16 февраля 1918 года; столицей стал Вильнюс-Вильно) решили строить свое государство самостоятельно. Виленский край на востоке государства был населен в основном поляками, евреями и белорусами; литовцев там проживало всего 8-9%; в столице – вообще два процента! Аргументы сторон опирались на историю Великого княжества Литовского (литовцы) и на языково-этническую ситуацию (поляки – более 50% населения края).

В январе 1919 года в Вильнюсе произошел мятеж, организованный поляками. Они продержались недолго: через несколько дней в город вошли большевистские войска. Была создана Литовско-Белорусская Советская Социалистическая Республика. Однако уже в апреле польские войска заняли не только столицу Литвы, но и большую часть Беларуси с Минском. Литовское правительство находилось в Каунасе (Ковно), в окрестностях Вильнюса шли бои с поляками, на севере — с большевиками.

На востоке Белоруссии летом 1919 года советско-польский фронт стабилизировался: Варшава не желала вмешиваться в конфликт "белых" и "красных" россиян. Она считала их врагами независимости Польши и великодержавными империалистами, оказавшимися по разные стороны баррикад. Лидер белых генерал Антон Деникин, мать которого была полькой, даже не захотел разговаривать с посланниками Пилсудского.

Юзеф Пилсудский со своим штабом. Весна 1920 года

Варшавское правительство в свою очередь не признавало независимость Литвы со столицей в Вильнюсе. В конце августа 1919 года в Сейненском крае (ныне это Подлясское воеводство на северо-востоке Польши), который контролировало литовское правительство, произошел мятеж.

Он преждевременно раскрыл планы Варшавы. Хотя поляки и захватили там власть, литовцы сумели практически одновременно, 29 августа, ликвидировать в Каунасе мятеж, организованный Польской военной организацией. Планы мятежников стали известны литовской разведке, сотни поляков — политиков, помещиков и офицеров были арестованы.

Еще одна попытка государственного переворота произошла через две недели и тоже завершилась фиаско, окончательно перессорив Литву и Польшу. Практически до начала Второй мировой эти страны находились в состоянии войны.

В конце зимы 1920 года возник ситуативный союз Литвы и Советской России. У них был общий враг — Речь Посполитая. Союзники начали боевые действия, московское правительство обещало в случае захвата Вильнюса вернуть его Литве. Однако больше месяца, до 25 августа 1920 года, красные не допускали литовцев в город. Именно в эти дни завершалась решающая битва советско-польской войны — известная как "Чудо на Висле". Красные, дошедшие до пригородов Варшавы и Львова, были полностью разгромлены. "Победоносная" еще недавно армия под руководством Михаила Тухачевского и Семена Буденного панически бежала на восток за линию Керзона (практически совпадала с этническими границами между поляками и украинцами и белорусами).

Посол Великобритании в Берлине Эдгар Винцент, лорд д’Абернон, приехавший посмотреть на ход победной битвы поляков с большевиками близ столицы Польши, впоследствии писал о возможных последствиях победы московитов: "Если бы Карл Мартел не остановил сарацинских завоевателей под Туром..., наверное, изучали бы Коран… Если бы Пилсудский и Вейган не остановили триумфальное шествие Советской армии в Варшавской битве, то не только христианство испытало бы опасный удар, но и само существование западной цивилизации оказалось бы под угрозой".

Парад польской кавалерии в городе Сейны. Конец августа 1920 года

Как союзники красных литовцы оказались в сложной ситуации. Однако наступление поляков на Вильнюс остановили государства Антанты. И вынырнули "зеленые человечки". Уроженец Виленского края, такой же литвин, как Пилсудский, его протеже — Люциан Желиговский формально оставил службу в Войске Польском и создал большой отряд из "добровольцев", якобы вышедший из подчинения. Генерал провел молниеносную военную операцию, захватив Вильно и районы юго-восточнее города.

Был провозглашен некий аналог современной сепаратистской "Л/ДНР" — "Серединная Литва". 12 октября 1920-го Желиговский стал верховным правителем марионеточного "государства". А через два года сепаратисты уже стали польскими гражданами, потому что "Серединная Литва" просто вошла в состав Речи Посполитой, несмотря на протесты Литовской республики.

Однако в 1926 году, во время Майского переворота в Варшаве, именно Желиговский как военный министр Польши обеспечил победу мятежников-пилсудчиков над законной властью Речи Посполитой. Пилсудский с 1923 года был в добровольной ссылке в городке Сулеювек, где понемногу готовил возвращение к власти. До самой смерти в мае 1935 года Юзеф Пилсудский, не занимая значительных должностей в государстве, полностью контролировал ситуацию в нем, имея диктаторские полномочия.

Знаменитые 14 пунктов президента США Вудро Уилсона, озвученные еще 8 января 1918 года, стали руководством для перестройки международного уклада по завершении Первой мировой войны. Государственные границы должны были согласовываться с этническим разделением.

Однако "учитывая существование многих безнадежно смешанных районов и потребность учитывать экономические, стратегические и исторические факторы, определить абсолютно справедливые границы было практически невозможно. Правда, после Первой мировой войны осталось меньше национальных меньшинств, чем было перед войной, но в эпоху безудержного национализма они создавали неразрешимые проблемы", — писал польско-американский историк Пётр Вандич ("Цена свободы").

Парад польских войск, посвященный "инкорпорации" "Срединной Литвы" в состав Второй Речи Посполитой. Март 1922 года

И вот что интересно, 13-й пункт после Версаля-1919 выполняли лишь частично или им вообще пренебрегали. По этому пункту независимое Польское государство "должно включать в себя все территории с неоспоримым польским населением, которому должен быть обеспечен свободный и надежный доступ к морю, а политическая и экономическая независимость, равно как и территориальная целостность, должны быть гарантированы договором".

И что на самом деле вышло? Национальные меньшинства (украинцы, евреи, немцы, белорусы, литовцы) оказались на маргинесе жизни авторитарного государства. Польский публицист Збигнев Залуский писал: "Никогда межвоенная Польша не была интегрированной страной. Всегда в ней была Польша "А" и "Польша "Б". Это касалось не только экономической политики государства, но и позиции всех политических сил. Все они игнорировали в своей деятельности восточные окраины".

Населённые в основном украинцами и белорусами, "Восточные кресы" между двумя мировыми войнами оставались бесправной колонией с минимумом политических и экономических свобод.

Завершение материала — о польско-украинской войне 1918-1919 года — читайте в субботу, 2 декабря, утром.