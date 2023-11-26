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Конфлікти в Європі після Першої світової, ч. II: Як Польща вирішувала "литовське питання"

Автор
Сергій Махун Сергій Махун
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Литовські солдати. 1919 рік
Литовські солдати. 1919 рік

100 років тому Варшава примудрилася посваритися з усіма сусідами, відірвавши від них чималі території

По закінченні Першої світової війни (1914-1918) нові держави Європи, що виникли на уламках імперій Габсбургів, Гогенцоллернів і Романових, почали шматувати одна одну, намагаючись урвати собі якомога більше територій. В хід йшли політичні інтриги, мовні й історичні обґрунтування, а то й просто військова сила.

Одна з таких територіальних суперечок виникла на північному сході Речі Посполитої — на польсько-литовській етнічній межі. І її також вирішували зі зброєю в руках в 1919-1920 роках.

Читайте першу частину історичного огляду: "Конфлікти в Європі після Першої світової, ч. I: "Zmartwychwstanie" білого орла, або Як Польща воскресла".

Тимчасовий керівник Польської держави Юзеф Пілсудський на початку XX століття мріяв про федеративне утворення в кордонах Першої Речі Посполитої (зразка 1772 року), а отже — про союз Польщі, Литви, Білорусі та України. Польща на сході мала віковічного ворога — Московію-Росію, на заході — агресивну Німеччину. І якщо Пілсудський бачив головним ворогом незалежної Польщі Росію, то його опонент націонал-демократ Роман Дмовський орієнтувався на Москву і наголошував: головним ворогом є нащадки тевтонів.

"Суперечка між Дмовським та Пілсудським з приводу польської східної політики не залишилася поза увагою великих держав, хоча вони, як і прикордонні нації, вважали, що обидві течії були лише прикриттям польських імперіалістичних планів", — писав польсько-американський історик Пьотр Вандич в книзі "Ціна свободи".

"Начальник держави" був уродженцем Литви, шляхтичем литовсько-білоруського походження з роду Пілсудських і Білевичів, які настільки спольщилися, що забули мову предків. Через походження їх називали литвинами (не плутати із сучасними литовцями), але вони часто з погордою ставилися до "селянської мови". Проте багато хто з литвинів увійшов до табору прибічників незалежності Литви.

Юзеф Пілсудський приймає парад польських військ у Вільнюсі (Вільно). Весна 1919 року
Юзеф Пілсудський приймає парад польських військ у Вільнюсі (Вільно). Весна 1919 року

Надії Пілсудського не справдилися. На хвилі боротьби націй за самовизначення лідери Литви (незалежність країна отримала від німецьких окупантів ще 16 лютого 1918 року; столицею став Вільнюс-Вільно) вирішили будувати свою державу самостійно. Віленський край на сході держави був населений здебільшого поляками, євреями та білорусами; литовців там мешкало лише 8-9%; в столиці — взагалі два відсотки! Аргументи сторін спиралися на історію Великого князівства Литовського (литовці) і на мовно-етнічну ситуацію (поляки — понад 50% населення краю).

У січні 1919 року у Вільнюсі відбувся заколот, організований поляками. Вони протрималися недовго: за кілька днів у місто увійшли більшовицькі війська. Була створена Литовсько-Білоруська Радянська Соціалістична Республіка. Проте вже у квітні польські війська зайняли не тільки столицю Литви, але й більшу частину Білорусі з Мінськом. Литовський уряд перебував у Каунасі (Ковно), в околицях Вільнюса йшли бої з поляками, на півночі — з більшовиками.

На сході Білорусі влітку 1919 року радянсько-польський фронт стабілізувався: Варшава не бажала втручатися у конфлікт "білих" і "червоних" росіян. Вона вважала їх ворогами незалежності Польщі та великодержавними імперіалістами, які опинилися по різні боки барикад. Лідер білих генерал Антон Денікін, мати якого була полькою, навіть не захотів розмовляти з посланцями Пілсудського.

Юзеф Пілсудський зі своїм штабом. Весна 1920 року
Юзеф Пілсудський зі своїм штабом. Весна 1920 року

Варшавський уряд своєю чергою не визнавав незалежність Литви зі столицею у Вільнюсі. Наприкінці серпня 1919 року в Сейненському краї (нині це Підляське воєводство на північному сході Польщі), який контролював литовський уряд, стався заколот.

Він передчасно розкрив плани Варшави. Хоча поляки й захопили там владу, литовці зуміли практично одночасно, 29 серпня, ліквідувати у Каунасі заколот, організований Польською військовою організацією. Плани заколотників стали відомі литовській розвідці, сотні поляків — політиків, поміщиків й офіцерів були арештовані.

Ще одна спроба державного перевороту відбулася за два тижні й теж завершилася фіаско, остаточно пересваривши Литву і Польщу. Майже до початку Другої світової ці держави перебували у стані війни.

Наприкінці зими 1920 року виник ситуативний союз Литви та Радянської Росії. Вони мали спільного ворога — Річ Посполиту. Союзники почали бойові дії, московський уряд обіцяв у разі захоплення Вільнюса повернути його Литві. Проте понад місяць, до 25 серпня 1920 року, червоні не допускали литовців у місто. Саме в ці дні завершувалася вирішальна битва радянсько-польської війни — відома як "Диво на Віслі". Червоні, які дійшли до передмість Варшави та Львова, були вщент розгромлені. "Переможна" ще недавно армія під проводом Михайла Тухачевського і Семена Будьонного панічно втікала на схід за лінію Керзона (практично збігалася з етнічними межами між поляками та українцями й білорусами).

Посол Великої Британії в Берліні Едгар Вінцент, лорд д’Абернон, який приїхав подивитися на хід переможної битви поляків з більшовиками поблизу столиці Польщі, згодом писав про можливі наслідки перемоги московитів: "Якби Карл Мартел не зупинив сарацинських завойовників під Туром… в оксфордських коледжах тепер, напевне, вивчали б Коран… Якби Пілсудський і Вейган не зупинили тріумфальну ходу Радянської армії у Варшавській битві, то не тільки християнство зазнало б небезпечного удару, а й саме існування західної цивілізації опинилося б під загрозою".

Парад польської кавалерії в місті Сейни. Кінець серпня 1920 року
Парад польської кавалерії в місті Сейни. Кінець серпня 1920 року

Як союзники червоних литовці опинилися у складній ситуації. Проте наступ поляків на Вільнюс зупинили держави Антанти. І вигулькнули "зелені чоловічки". Уродженець Віленського краю, такий самий литвин, як Пілсудський, його протеже — Люціан Желіґовський формально залишив службу у Війську Польському і створив великий загін з "добровольців", який нібито вийшов з покори. Генерал провів блискавичну військову операцію, захопивши Вільно і райони на південний східні від міста.

Був проголошений такий собі аналог сучасної сепаратистської "Л/ДНР" — "Серединна Литва". 12 жовтня 1920-го Желіґовський став верховним правителем маріонеткової "держави". А за два роки сепаратисти вже стали польськими громадянами, бо "Серединна Литва" просто увійшла до складу Речі Посполитої попри протести Литовської республіки.

Однак 1926 року, під час Травневого перевороту у Варшаві саме Желіґовський як військовий міністр Польщі забезпечив перемогу заколотників-пілсудчиків над законною владою Речі Посполитої. Пілсудський з 1923 року був у добровільному засланні в містечку Сулеювек, де потроху готував повернення до влади. До самої смерті в травні 1935 року Юзеф Пілсудський, не займаючи значних посад у державі, повністю контролював ситуацію в ній, маючи диктаторські повноваження.

Знамениті 14 пунктів президента США Вудро Вілсона, озвучені ще 8 січня 1918 року, стали дороговказом для перебудови міжнародного устрою по завершенні Першої світової війни. Державні кордони мали узгоджуватися з етнічним поділом.

Проте "з огляду на існування багатьох безнадійно змішаних районів та потребу враховувати економічні, стратегічні й історичні фактори, визначити абсолютно справедливі кордони було практично неможливо. Щоправда, після Першої світової війни залишилося менше національних меншин, аніж було перед війною, але в добу нестримного націоналізму вони створювали нерозв’язні проблеми", — писав польсько-американський історик Пьотр Вандич ("Ціна свободи").

Парад польських військ, присвячений "інкорпорації" "Серединної Литви" до складу Другої Речі Посполитої. Березень 1922 року
Парад польських військ, присвячений "інкорпорації" "Серединної Литви" до складу Другої Речі Посполитої. Березень 1922 року

І от що цікаво, 13-й пункт після Версаля-1919 виконували лише частково або ним взагалі нехтували. За цим пунктом незалежна Польська держава "мала включати в себе всі території з незаперечно польським населенням, якому повинен бути забезпечений вільний і надійний доступ до моря, а політична і економічна незалежність, так само як і територіальна цілісність, повинні бути гарантовані договором".

І що насправді вийшло? Національні меншини (українці, євреї, німці, білоруси, литовці) опинилися на маргінесі життя авторитарної держави. Польський публіцист Збіґнєв Залуський писав: "Ніколи міжвоєнна Польща не була інтегрованою країною. Завжди в ній була Польща "А" та "Польща "Б". Це стосувалося не тільки економічної політики держави, а й позиції всіх політичних сил. Усі вони ігнорували у своїй діяльності східні окраїни".

Населені здебільшого українцями та білорусами, "Східні креси" між двома світовими війнами залишалися безправною колонією з мінімумом політичних й економічних свобод.

Завершення матеріалу — про польсько-українську війну 1918-1919 року — читайте в суботу, 2 грудня, вранці.

Теги:
#Історія #Польща #Білорусь #Литва #Литва-Білорусь #Перша світова війна #Річ Посполита #Юзеф Пілсудський