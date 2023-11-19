Мозаика из кусочков смальты, или Неожиданный взгляд на историю трех западноукраинских регионов

Известный популяризатор истории объяснил, что объединяет столь непохожие Галичину, Буковину и Закарпатье

Снижение температуры воздуха и дождливая погода уже не побуждают к прогулкам на свежем воздухе или жарке шашлыков под открытым небом. Поэтому у нас появляется досуг, который можно посвятить не мимолетному просмотру лент новостей Telegram-каналов и страниц электронных СМИ, а чтению настоящих бумажных книг.

Книга историка Ивана Гоменюка под названием "Муравейник. Заметки на манжетах истории Галиции, Буковины и Закарпатья" (К.: Вихола, 2023) совсем не похожа на привычные уже научно-популярные книги из области богини Клио, получившие в современном мире название "нон-фикшн". Глазам читателя открывается не столько исторический "муравейник", сколько кусочки смальты, из которых на страницах книги встает интересная, разноцветная, хорошо скроенная целостная мозаика из исторических событий, просто жизни, культурных феноменов и бытовых зарисовок из трех западноукраинских регионов.

Регионов очень непохожих, имеющих свою неповторимую историю этноконфессиональных отношений. Историю часто трагическую, особенно после ноября 1918 года, потому что крах континентальных монархий и поражение Центральных государств в Первой мировой войне (1914-1918) повлекли тектонические изменения в обществах Галиции, Буковины и Закарпатья, в судьбах людей.

Что же объединяет эти столь непохожие земли? И почему они непохожи? Более двух третей книги уделено их истории в составе Габсбургской монархии до завершения Первой мировой войны. "Лоскутное государство" — сначала Австрийская империя, а с 1867 года двойная дуалистическая монархия, которую называли Австро-Венгрия, — имела очень пестрый национальный состав. И две "государственные" нации — немцы и венгры — начиная с последней трети XIX века, бесспорно доминировали на "своих" землях.

Этнический состав Австро-Венгрии. Карта 1911 года

По переписи 1910 года, в государстве Габсбургов из 52 миллионов граждан представители так называемых титульных наций были в меньшинстве: австрийцы (немцы) — 12 млн, а венгры — менее 10. Интересно, что в Восточной Галиции роль доминирующей, господствующей нации уже много веков играли поляки, хотя украинцы составляли большинство населения края. Так же и на Закарпатье, входившем в корону Иштвана, уже абсолютно доминировало венгерское меньшинство и происходила жесткая мадьяризация. Все это накладывалось на проблемы украинского движения с центральной властью в Вене и Будапеште.

Очень интересен последний раздел, посвященный межвоенному времени. Эти три региона современной Украины оказались под властью других, вновь возникших после Первой мировой войны, государств — авторитарной, с тоталитарным привкусом Второй Речи Посполитой (Галичина), авторитарной королевской Румынии (Буковина) и хоть неидеальной, но одновременно едва ли не самой демократической страны Европы — Чехословакии (Закарпатье, тогда – Подкарпатская Русь).

И эти государства сдавали трудный экзамен: какими должны быть отношения столиц с национальными меньшинствами. Лишь Прага сдала его на "хорошо", и это были "золотые времена" беднейшего края Старого Света; а Варшава и Бухарест получили безоговорочное "неудовлетворительно".

Интересным показался рассказ о боях за Львов между поляками и украинцами в конце 1918 года: "Как для поляков, так и для украинцев бои стали легендой, даже культом в последующие годы. В украинской историографии закрепился термин Ноябрьский срыв (или Ноябрьский чин) для обозначения этого восстания. Поляки же культивировали образ "львовских орлят" — несовершеннолетних, вовлеченных в боевые действия".

Однако важный момент: победа поляков в боях за Львов стала возможной еще из-за доминирования поляков в городе, где они были как рыба в воде. Украинцы там составляли только 17% населения (поляки – 51%, евреи – до 30%, остальные – немцы, армяне, итальянцы). А революции, мятежи происходят в городах, а не в селах.

Книга историка Ивана Гоменюка "Муравейник. Заметки на манжетах истории Галиции, Буковины и Закарпатья"

Дальше была изнурительная польско-украинская война, в которой армия Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) противостояла лучше вооруженному и численно превосходящему врагу, полностью поддержанному странами Антанты. Уже в конце лета 1919 года произошла оккупация западноукраинских земель, также и потому, что широко разрекламированная и в наше время Злука УНР и ЗУНР оказалась политической фикцией.

Впереди было подавление украинского движения на Восточной Галичине, запрет там украинских вузов, погромы культурных и образовательных организаций типа "Просвіти". Этот процесс задел и бывшие подроссийские земли в составе Польши — Волынь, Подляшье, Холмщину…

В ответ на брутальные методы варшавской власти возникла Организация украинских националистов, начавшая террор против представителей власти. Схожие процессы происходили и в Румынии, где украинцев называли "неправильными румынами" и так же душили в зародыше проявления национального сопротивления, даже вполне мирного.

И последнее. Понравились мысли автора о "подарке Сталина" Украине в виде этих земель: "Классические российские пропагандистские утверждения о "возвращении земель" и о том, что только советской власти украинцы обязаны "собиранию своих земель", исторически необоснованны и легко опровергаются. Перекраивая границы, центральные власти СССР в последнюю очередь интересовались интересами украинцев и других наций или народностей. Все передвижения пограничных столбов и перекраивания карт происходили от интересов центра. Фактом остается то, что империя (даже когда ее возглавляет не монарх, а генсек компартии) руководствуется исключительно собственными интересами и собственной логикой, а не желанием своих жителей, в частности из национальных меньшинств. Так что не пишите, пожалуйста, никогда "благодаря Сталину, благодаря Ленину, благодаря Хрущеву".

Нам надо, наконец, учиться смотреть на события национальной истории не с точки зрения Москвы, Варшавы или Стамбула. Книга Ивана Гоменюка поможет настроить оптику в правильном направлении.

…Да, в последнее время украинские издательства медленно, но неуклонно захватывают рынок, засоренный продукцией российских издательств. Не скажу, что все книги от наших агрессивных соседей следует выбросить на помойку. Но очень часто эта продукция носила ярко антиукраинский, даже украинофобский характер.

Взгляд на историю Украины из Московии еще 10-15 лет доминировал. На киевском книжном рынке "Петровка" украиноязычная, украиноцентричная литература находилась на маргинесе, на задворках, только на нескольких лотках. Эти времена, к счастью, уже позади. Война с Россией, преступления окупантов-московитов открыли глаза как властям, так и многим нашим соотечественникам.

Иван Гоменюк — известный популяризатор истории, в его активе несколько книг по истории Восточной Европы и Габсбургской империи; основатель Facebook-сообщества "Шалости восточноевропейской Клио".