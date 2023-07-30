"После войны с рф в Украине может произойти реванш русской книги": интервью с книгоиздателем Александром Красовицким, ч.2

Если власть не изменит политику книгоиздания, украинская книга может снова прийти в упадок, предупреждает основатель издательства "Фолио"

Сегодня много дискуссий о том, куда инвестировать государственные средства. Понятно, что главное – вкладывать в Победу. Но уже сегодня нужно думать о будущем, иначе русская литература вернется. Не сразу, не открыто, шаг за шагом, потому что государство-агрессор всегда действует сначала через информационное и культурное пространство. Продолжаем говорить о перспективах и рисках развития украинской книги в Украине.

О том, как становятся писателями, как молодым авторам достучаться до издателей и сколько можно заработать на книгах, основатель издательства "Фолио" Александр Красовицкий рассказал во второй части интервью "Телеграфу".

*О разбомбленных типографиях, современных библиотеках, молчании авторов и новой волне послевоенной литературы читайте в первой части интервью .

Как становятся писателями

— Мы говорим, что нет новых авторов, их сложно найти, что многие писатели умолкли. А как вообще происходит фильтр рукописей?

— Я буду говорить только о своем издательстве. Мы не рассматриваем рукописи, а заказываем книги. Мы знаем, чего хотим, ищем авторов под свою идею. Плюс – работаем со своими постоянными авторами. Тогда мы берем все, что создает такой писатель. Но более 80% того, что віходит в "Фолио", это то, что я как главный редактор составил ,как план на год. Таких-то авторов перевести, такие-то книги издать из украинской классики, такие-то книги с такими-то названиями по современной Украине написать, найти авторов и т.д. Плюс – купить права на определенные мной зарубежные книги. Это и есть политика издательства.

Если государство будет присутствовать на этом рынке, то издательство будет слушать, что скажет государство. К примеру: "Нам для посольств нужны книги о войне на английском языке". Супер. Мы подготовим книги на английском и предложим государству. Раньше такие программы действовали, как будет в этом году, неизвестно.

Есть зарубежные деньги, которые можно тратить не на войну, а гуманитарную сферу. Но почему это не понятно Министерству финансов Украины. Возможно, что-нибудь изменится.

— Как молодым авторам достучаться до издателей, если нечерез рукописи? Выходит замкнутый круг — авторов нет, а новых мы не рассматриваем.

— У всех издателей есть люди, к которым они прислушиваются. Это литературоведы, журналисты, писатели. Можно стучастья через этих людей в издательства или платить за издание своих книг. И многие так делают: первая, вторая, третья книга выходит за счет автора, а потом наступает прорыв, и издатели к нему сами обращаются. Еще один вариант – подаваться на литературные конкурсы, такие как "Коронация слова". "Коронация слова" всегда давала возможность большим издателям избрать авторов. Я каждый год издавал одного-двух финалистов.

— Не победителей?

— В финале я читал все 22 рукописи и еще до решения жюри понимал, что мне нужно. Это не всегда совпадало с решением жюри о победителе.

— Не хватает авторов, следовательно, не хватает и объема книг?

— В четыре раза. Должно издаваться не 10 тысяч, а 40 тысяч наименований для нормального существования книжной торговли. Книга является товаром очень отличным от продуктов питания. Увеличение предложения увеличивает спрос. Нет такого: мне нужен в день один батон для семьи. Человек, который видит книги, которые нравятся, чаще всего закупает их впрок, на будущее — потом почитать, добавить в домашнюю библиотеку.

В западных странах все еще растет спрос на домашние библиотеки – это часть твоего "я". Если ты приглашаешь гостей домой скажем, во Франции, не показать гостям домашнюю библиотеку невозможно.

В Европе домашнюю библиотеку обязательно демонстрируют гостям, потому что это тоже проявление собственного "я"

— Сколько в Украине автор может заработать на издании книги?

— 10% от продажи тиража. Тираж в среднем – 1000 экземпляров.

В этом году за шесть с половиной месяцев издано 6000 названий общим тиражом 6 миллионов книг — данные с сайта Книжной палаты. Делим и получаем средний тираж – 1000 единиц. Но это значит, что у кого-то тираж сто книг, а у кого-то — пять тысяч.

В среднем из тиража рядовой книги государство выкупает для библиотек 280 экземпляров. Если это бестселлер, то 3-4 тысячи. Но я не знаю ни одного факта за последний 10 лет, когда государство у одного из издателей покупало 3-4 тысячи книг.

Данные с сайта Книжной палаты

Книги для военных

— А в розницу кто покупает сегодня книги? Как изменился портрет читателя?

— Он не изменился, а дополнился. По-прежнему большую часть книг покупают именно те, кто хочет их читать. На втором месте – те, кто собирает библиотеку. На третьем – те, кто покупает книги для детей.

Добавились военные, которые сегодня являются частью платежеспособного спроса. Сегодня в Украине миллион военных, которым не хватает книг о военной истории, военной практике, истории спецслужб, методах работы военных отраслей других стран и т.д. И мы понимаем, что скоро это не будет исправлено.

— Не хватает авторов? Переводчиков? За полтора года войны можно было сделать что-нибудь, чтобы дать военным нужную литературу.

— Сегодняшнее состояние отрасли не позволяет существенно развивать какое-либо направление. Во всем мире двигателем издательской отрасли являются библиотеки. У нас – нет.

Относительно нехватки профессиональных людей. Это вопрос общий для украинской экономики, в первую очередь — относительно интеллектуальной части сотрудников. Безусловно, специалисты по пиару, дизайну, управлению предприятиями и т.д. сто процентов нашли качественную работу за границей. Не всегда по специальности, но это работа, позволяющая жить в этих странах. Если человек работает в Украине дистанционно — его зарплата будет ниже европейской.

Нам удалось сохранить сотрудников, которые уехали за границу, в первую очередь – из-за возраст.а Люди постарше меньше ищут чего-то нового. Думаю, нам удастся часть людей вернуть, но если смотреть на отрасль, то у более молодых издательств больше проблем с кадрами.

И проблемы с кадрами будут расти, особенно, если государство не станет заниматься профессиональным обучением. Многие специальности за 30 лет независимости по нашему профилю были закрыты. Я имею в виду редакторов, нам не хватает и корректоров, их никто не учит. Проблема с профессиональными издательскими дизайнерами. Таким образом, большая часть отрасли формируется из людей с другим образованием, которые берут на себя функции в книгоиздании. Да, можно и так работать, но все же, это неправильно.

В библиотеках у нас нет программ для качественного роста библиотекарей — тех, кто уже работает по специальности.

— А кто сегодня пользуется библиотеками с классическими бумажными книгами?

— Как и во всем мире — либо молодежь, которой нужны произведения школьной или вузовской программы, либо имеющие время пенсионеры.

Нужно понять, что библиотеками пользуются массово, когда есть актуальные книги. Если в библиотеках преимущественно советские издания, они не используются, но это считается частью фонда. Библиотека говорит: у нас огромный книжный фонд. А давайте поднимем списки и посмотрим, что реально читают? И увидим, что этот фонд, как шагреневая кожа, сморщился и исчез.

— В городских библиотеках половина книг – русская классика. Или мировая классика на русском.

— Это понятно! Частично эти книги дарили Украине русские, а мы эти дары принимали. А отчасти это еще советский фонд. Но по новому закону (закон № 2309-IX относительно установления ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся государства-агрессора, Республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины". — Ред.) они могут быть наказаны за распространение. Из библиотек фактически должно быть изъято более 100 млн. изданий.

В феврале 2015 года мы с народным депутатом Остапом Семераком выступили с обращением к правительству премьера Яценюка с просьбой ввести эмбарго на ввоз российских книг. Это решение не было принято. И только в 2022 году появился закон, подписанный президентом в июне 2023-го, действительно запрещающий российские книги как к ввозу, так и к распространению.

На сегодняшний день, например, есть жанры, где украинцы почти не работают — фантастика, научная фантастика. Многие авторы годами работали на российские издательства, с которыми украинские не могли конкурировать.

О российском контроле

— Как россияне контролировали рынок издательства? Через какие механизмы?

— По состоянию на 2014 год все основные сети книжных магазинов либо принадлежали напрямую россиянам, либо контролировались ими. Неудивительно, что объем продаж книг из российской федерации колебался, по разным оценкам, между 60-80%.

Большую часть завозили в Украину, но часть печатали филиалы российских издательств.

Все филиалы существуют и сейчас, они просто "сменили владельцев". Если у нас не будет желания менять политику по поводу книжного издательства, после войны мы получим зеркальную ситуацию с реваншем печатной русской книги. Она может быть подготовлена и опубликована в Украине. Не думаю, что возобновится ввоз литературы из России, но, тем не менее, она будет на рынке.

С точки зрения наших обязательств перед Европейским Союзом наша информационная сфера должна быть открытой. Что мы можем, так это просто сознательно не читать русских авторов.

Единственный путь побороть русскую область в литературе — сознательно выбирать украинское, считает Олександр Красовицкий

— А как насчет украинских русскоязычных авторов?

— Моя личная позиция такова: мы не должны выбрасывать из профессии автора, всю жизнь писавшего на русском, не должны дискриминировать читателя, но мы обязаны дать выбор — возможность читать автора в хорошем украинском переводе, а библиотеки должны закупать исключительно произведения на украинском.

— Для автора это вопрос стиля, изложения и т.д.? Ему нужно время, чтобы перейти на написание на украинском?

— Есть лишь несколько примеров, когда писатели успешно начали писать на другом языке. Главное исключение – китайские авторы, живущие в Европе. Это вопрос привычки, образа мышления. Писатели мыслят образами. При переходе на другой язык, словарный запас значительно уменьшается, человек теряет профессиональные инструменты.

Считаю, что спрос на книги украинских авторов на русском будет очень небольшим — 3-5%, и на этом стабилизируется. Другой вопрос, что большая часть книжных магазинов не будет продавать такие издания, и это очень правильно — отрасль перешла на самозапрет продаж книг на русском.

Современная библиотека может быть стильной, уютной, многофункциональной.

— Возвращаясь к модели современной библиотеки. Какой она должна быть? Возможно, вы видели какие-то сверхкрутые примеры в Японии или Европе?

— В первую очередь, нам нужны нормальные помещения. Как вышла из этой ситуации маленькая Эстония? Они в больших городах арендуют помещения для библиотек в современных бизнес-центрах.

И когда я говорю, что библиотека должна быть современной, я имею в виду, что нам нужно искать прорывные решения. И это одно из решений, которое могло бы быть. Если мы создаем современную библиотеку с современными фондами, мы ее можем поместить в торговый центр — на конкурсной основе, через "Прозорро". Второе, что нам нужно понять: современная библиотека — это медиатека с музыкой, компьютерными играми, компьютерными программами и т.д. Тогда мы изменим возрастной ценз интересующихся библиотеками, привлечем внимание 30-40-летних людей, живущих активной жизнью.

Когда депутаты говорят, а зачем выделять деньги, если туда никто не ходит, спросим, что первое — курица или яйцо? Дайте сначала возможность сделать современную библиотеку, а затем спросите, ходят ли туда люди.

— Какие тренды вы видите на мировом книжном рынке?

— Рынок следует за авторами. Когда-то появилась Джоан Роулинг с Гарри Поттером и создала тенденцию. Началось развитие фэнтези. Завтра появятся новые авторы в каком-нибудь жанре, и рынок последует за ними.

— Нашими авторами интересуются за границей?

— Нет, потому что у Украины нет широкого предложения по авторам. Будет предложение – будет заинтересованность.

— То есть, Джоан Роулинг с миллионными тиражами по всему миру, которая бы задала тренд, у нас пока не появится.

— У нас не появится огромное предложение качественной литературы без огромного рынка.