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Известная писательница отказалась от выхода новой книги из-за украинцев: подробности

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Элизабет Гилберт Новость обновлена 12 июня 2023, 16:39
Элизабет Гилберт. Фото Getty Images

Автор хита "Ешь, молись, люби" необычно поддержала украинцев

Известная американская писательница, автор популярного романа "Ешь, молись, люби" Элизабет Гилберт отменила выход своей новой книги по просьбе украинцев. В произведении идет речь о российской Сибири, что задело чувство аудитории.

Как сообщила Гилберт на своей странице в Instagram в понедельник, 12 июня, она решила не выпускать книгу The Snow Forest. Подробнее она рассказала в видеообращении.

Так, свое решение об отмене выхода книги писательница обусловила просьбой украинских читателей. По ее словам, она бесконечно поддерживает украинцев в борьбе с российским агрессором. Учитывая контекст, Гилберт посчитала неуместным выдавать произведение, в котором повествуется о россии.

В комментариях многие пользователи благодарят писательницу за то, что она услышала "украинские голоса". Некоторые комментаторы считают такой поступок неправильным и просят отделять художественную литературу от реальности.

Элизабет Гилберт Инстаграм
Комментарии к обращению писательницы

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская пропаганда старается влиять на мнение общественности в разных странах. Так, в Швейцарии украинские артисты Олег Скрипка и Артем Пивоваров пострадали от беспочвенных обвинений в нацизме, а концерты певцов в поддержку Украины отменили.

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#Книга #Писательница #Элизабет Гилберт