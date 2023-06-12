Известная писательница отказалась от выхода новой книги из-за украинцев: подробности

Автор хита "Ешь, молись, люби" необычно поддержала украинцев

Известная американская писательница, автор популярного романа "Ешь, молись, люби" Элизабет Гилберт отменила выход своей новой книги по просьбе украинцев. В произведении идет речь о российской Сибири, что задело чувство аудитории.

Как сообщила Гилберт на своей странице в Instagram в понедельник, 12 июня, она решила не выпускать книгу The Snow Forest. Подробнее она рассказала в видеообращении.

Так, свое решение об отмене выхода книги писательница обусловила просьбой украинских читателей. По ее словам, она бесконечно поддерживает украинцев в борьбе с российским агрессором. Учитывая контекст, Гилберт посчитала неуместным выдавать произведение, в котором повествуется о россии.

В комментариях многие пользователи благодарят писательницу за то, что она услышала "украинские голоса". Некоторые комментаторы считают такой поступок неправильным и просят отделять художественную литературу от реальности.

Комментарии к обращению писательницы

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская пропаганда старается влиять на мнение общественности в разных странах. Так, в Швейцарии украинские артисты Олег Скрипка и Артем Пивоваров пострадали от беспочвенных обвинений в нацизме, а концерты певцов в поддержку Украины отменили.