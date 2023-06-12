Відома письменниця відмовилася від виходу нової книги через українців: подробиці

Авторка хіта "Їж, молись, кохай" незвичайно підтримала українців

Відома американська письменниця, авторка популярного роману "Їж, молись, кохай" Елізабет Гілберт скасувала вихід своєї нової книги на прохання українців. У творі йдеться про російський Сибір, що зачепило почуття аудиторії.

Як повідомила Гілберт на своїй сторінці в Instagram у понеділок, 12 червня, вона вирішила не видавати книгу The Snow Forest. Докладніше вона розповіла у відеозверненні.

Так, своє рішення про відміну виходу книги письменниця зумовила проханням українських читачів. За її словами, вона нескінченно підтримує українців у боротьбі із російським агресором. Враховуючи контекст, Гілберт вважає недоречним видавати твір, у якому розповідається про росію.

У коментарях багато користувачів дякують письменниці за те, що вона почула "українські голоси". Деякі коментатори вважають такий вчинок неправильним та просять відокремлювати художню літературу від реальності.

Коментарі до звернення письменниці

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська пропаганда намагається впливати на думку громадськості у різних країнах. Так, у Швейцарії українські артисти Олег Скрипка й Артем Пивоваров постраждали від безпідставних звинувачень у нацизмі, а концерти співаків на підтримку України скасували.