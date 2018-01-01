Сочетая свои знания в области биологии и экологии, художник создаёт прекрасные композиции, отличающиеся невероятной хрупкостью и красотой.

Художник Крис Мейнард (Chris Maynard) с помощью крошечных ножниц для глазной хирургии, хирургических щипцов и увеличительного стекла, передающегося из поколения в поколение, создаёт удивительно изящные произведения искусства из обычных птичьих перьев. Сочетая свои знания в области биологии и экологии, художник создаёт прекрасные композиции, отличающиеся невероятной хрупкостью и красотой.