Услада для глаз зрителя - шоу бурлеск.

Услада для глаз зрителя - шоу бурлеск. Яркий макияж, дерзкие наряды, раскованный стиль и никаких запретов - завораживающее действо уже много десятилетий приковывает взгляды и заставляет сердце биться чаще.