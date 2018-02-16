Чувственные и слегка эротические моменты любви и интимности.

Легкие прикосновения, мечтательные взгляды и страстные вздохи.. Вот что вы найдете в интимных работах художника Zipcy (Зипси). Настоящее имя этого 29-летнего художника звучит как Ян Се Ен (Yang Se Eun) и он родом из Сеула, Южная Корея. В серии своих картин под общим названием "Touch" названием он не боится изображать чувственные и слегка эротические моменты любви и интимности. Главными героями всех картин Яна является пара, которая испытывает сильные чувства друг друга и наслаждаются каждым моментом, проведенным друг с другом.