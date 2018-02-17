Лучшим подводным фотографом года стал Тобиас Фридрих (Tobias Friedrich) из Германии.

Организаторы конкурса подводной фотографии 2018 Underwater Photographer of the Year Contest объявили имена победителей, и лучшим подводным фотографом года стал Тобиас Фридрих (Tobias Friedrich) из Германии. В этом году на фотоконкурс было представлено более 5000 снимков со всего мира. Призы и награды присуждались в таких категориях, как "Макро", "Широкий угол", "Обломки", "Поведение", "Портрет", "Черно-белое фото". Фото - "Любящие птицы" (фото: Grant Thomas)