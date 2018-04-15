Дэйв Поллот - эксцентричный американский художник из США, который привносит новую жизнь в старые и забытые картины из комиссионных магазинов.

Дэйв Поллот (Dave Pollot) — эксцентричный американский художник из США, который привносит новую жизнь в старые и забытые картины из комиссионных магазинов, добавляя в них персонажей поп-культуры. Он использует эти старые картины, чтобы совместить его интерес к живописи с его любовью к поп-культуре. «Прежде чем я начал обновлять забытые всеми картины, я создавал более серьезные архитектурные работы и пейзажи», — пишет Поллот на своем сайте. «Хотя мне нравилось заниматься серьёзным искусством, я обнаружил, что мне это очень надоело и в итоге это привело к тому, что я начал рисовать не больше трёх картин в год. Однако когда я начал дарить новую жизнь старому искусству, то воспрянул духом. Я стараюсь, чтобы мои «дополнения» выглядели так, как будто они были там все время».