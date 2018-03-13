Невероятные работы Акие Накаты.

Японская художница Акие Наката превращает найденные камни в очаровательных животных, которых вы можете держать на ладони. Ещё будучи ребенком, художница-самоучка любила собирать камни. А в 2011 году Акие начала создавать картины на них — после того, как во время прогулки вдоль берега реки увидела гальку, похожую на кролика. "У камней есть свои устремления и я считаю, что мои встречи с ними подобны намеку, чтобы нарисовать то, что я вижу в них", — говорит она. Взгляните на некоторые из работ Акие Накаты.