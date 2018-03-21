Прекрасные виды на пейзажи с разных уголков мира.
Эти фотографии являются ярким свидетельством силы и творчества человечества. Рассматривая эти прекрасные городские пейзажи, остается только удивляться масштабам этих достижений.
Эти фотографии являются ярким свидетельством силы и творчества человечества. Рассматривая эти прекрасные городские пейзажи, остается только удивляться масштабам этих достижений.
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