Акварельные мозайки, которые выглядят необычайно красиво.
"Красота есть в каждой частичке этого мира", считает Тамара Филлипс (Tamara Phillips) делает и интересные и необычные рисунки природы и животных в своем "мозаичном" стиле.
"Красота есть в каждой частичке этого мира", считает Тамара Филлипс (Tamara Phillips) делает и интересные и необычные рисунки природы и животных в своем "мозаичном" стиле.
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