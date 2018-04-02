Эти деревянные скульптуры мужчин, женщин и детей настолько сложны, реалистичны и детализированы, что их легко спутать с реальными людьми.

Как часто, услышав "деревянная скульптура", вы надеетесь увидеть нечто невероятное? Думаем, нечасто. Но только не в этот раз. Мастерство этого итальянского художника по имени Питер Демец (Peter Demetz) действительно поражает воображение, заставляя взглянуть на скучную древесину по-другому. Его деревянные скульптуры мужчин, женщин и детей настолько сложны, реалистичны и детализированы, что их легко спутать с реальными людьми.