Художница Леся Гусева из Перми в своем Инстаграме создала серию рисунков, связанных любопытной фантазией — супергерои и суперзлодеи, вышедшие на пенсию.

Художница Леся Гусева из Перми в своем Инстаграме создала серию рисунков, связанных любопытной фантазией — супергерои и суперзлодеи, вышедшие на пенсию. Как они будут выглядеть, что они будут делать. На работах Леси они получились миловидными старичками, которые ведут вполне мирное существование — сидят на скамеечках и нянчатся с внуками. Но сквозь их возрастную очаровательность видно: остался ещё порох в пороховницах!