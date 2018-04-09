Димитра Милан (Dimitra Milan) - американская художница с классическим образованием и в то же время юная, но успешная предпринимательница.

Димитра Милан (Dimitra Milan) — американская художница с классическим образованием и в то же время юная, но успешная предпринимательница. Она разрушает традиции, основанные на том, что художники обретают славу через галереи и коллекционеров. Художница регулярно продает оригинальные картины маслом на сумму свыше 10 тысяч долларов. Причем все дело в том, что она напрямую связывается с коллекционерами. «Когда коллекционер чувствует личную связь с художником, он понимает ваши работы на более глубоком уровне».