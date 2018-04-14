Энни Велдре показывает тесную связь человека с природой.

21-летний фотограф-самоучка из Латвии Энни Велдре (Annija Veldre) создаёт оригинальные автопортреты и при помощи фотошопа превращает их в сюрреалистические картины, чтобы запечатлеть суть красоты в связи человеком, природой и животными. Энни вдохновляется всем, что её окружает и держит свой ум открытым для новых идей. Самое интересное, что для того, чтобы снять материал у фотографа уходит примерно 10 минут времени и около 5 часов на его обработку.