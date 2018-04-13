Ричард Ренальди (Richard Renaldi) известный на весь мир фотограф, прославившийся своими честными и неприкрытыми работами.

Ричард Ренальди (Richard Renaldi) известный на весь мир фотограф, прославившийся своими честными и неприкрытыми работами, которые показывают жизнь, такой как она есть. Его спорные фотопроекты заставляют общество всколыхнуться и задуматься, как например проект под названием «Touching Strangers», где Ричард предлагал совершенно незнакомым людям обняться для фото. Теперь мир увидел его новый фотопроект, для которого фотограф в течение 15 лет фотографировал молодых американцев, чтобы показать лицо Америки.