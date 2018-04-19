Представляем обалденные работы интернет-пользователей, в которых они воссоздают знаменитые картины немного с другого ракурса.

Представляем обалденные работы интернет-пользователей, в которых они воссоздают знаменитые картины немного с другого ракурса.Если не знаешь, как решить проблему, взгляни на нее с другого ракурса — советуют нам психологи, а также умные картинки на пабликах в соцсетях. Что сказать, некоторые люди воспринимают эти советы очень буквально. Именно тогда на свет рождается нечто оригинальное, забавное и интересное, да еще и приправленное хорошей долей юмора. Мы решила перевернуть твое представление о живописи с ног на голову. Вот что получается, когда с чувством юмора все в порядке, да еще и руки из правильного места растут. Для лучшего восприятия помещаем для тебя и оригиналы картин, хотя куда им тягаться с креативными версиями!