Это Лорен Ко, 30-ти летняя девушка из Сиэтла и она делает невероятной красоты пироги, и выкладывает фото в своем аккаунте в Инстаграм.

Это Лорен Ко, 30-ти летняя девушка из Сиэтла и она делает невероятной красоты пироги, и выкладывает фото в своем аккаунте в Инстаграм. Днем Лорен работает помощником секретаря в колледже, а по вечерам отдает все свободное время своему влечению. Ее пироги выглядят просто невероятно! Творения Лорен выглядят как настоящие произведения искусства! Например, один из пирогов посвящен картине Ван Гога «Звездная ночь», и называется «Звездные орешки». В семье Лорен все любят вкусно поесть, и готовы потратить долгие часы на создание сложного блюда. Поэтому выпечка для девушки — вся её жизнь! Лорен начинала свои эксперименты в области выпечки на печеньях и пирожных. Но однажды она увидела в интернете фото пирога невероятного дизайна, и решила его повторить. Такого высокого мастерства в выпечке девушка достигла всего за год!