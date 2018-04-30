Они поженились в 1964 году, но только спустя 70 лет смогли сделать свадебные фото.

Они поженились в 1964 году, но только спустя 70 лет смогли сделать свадебные фото. В далеком 1964 году у них не было возможности запечатлеть моменты своей свадьбы, ведь тогда они оба еще учились в средней школе. Сейчас же, спустя 70 лет, их внучка решила сделать им такой подарок - заказала полноценную свадебную фотосессию. Даже фотограф Лара Картер была поражена любовью и отношением друг к другу Ферриса и Маргарет.