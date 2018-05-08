Турецкий художник Айкут Айдогду смотрит на любовь как сюрреалист. И в этом его особенность.

Турецкий художник Айкут Айдогду смотрит на любовь как сюрреалист. И в этом его особенность. Поклонники творчества иллюстратора видят в нем последователя Сальвадора Дали. А еще интерес в том, что рисунки Айкута цифровые. Он мастер технического рисунка. Главная героиня большинства его творений — влюбленная женщина, чувства которой сводят ее с ума. Она страстная, непредсказуемая, мечтательная, безудержная, романтичная и даже страдающая. Она космос, который художник пытается постичь. Она причудливый ребус, который он разгадывает.