Нестандартный и весьма интересный подход к живописи помог создать художнику необыкновенные роботы.

Нестандартный и весьма интересный подход к живописи помог создать художнику необыкновенные роботы. Художник из Италии Пьетро Катаделла совмещает фотографии из поездок со своими рисунками. В своей серии работ Городские зарисовки он накладывает наброски зданий, людей и предметов, которые делает в блокноте, на фото тех мест, которые вдохновили его на рисунок. В результате получаются необычные 3D-работы, открывающие перед зрителями новую реальность, созданную талантом художника.