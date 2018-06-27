В Музее мадам Тюссо установили восковую фигуру Хлое Кардашьян
Новости культуры: Легендарный Музей мадам Тюссо в Лас-Вегасе установил восковую фигуру популярной американской модели и звезды реалити "Семейство Кардашьян" Хлое Кардашьян.
Сегодня, 27 июня, супруга професионального баскетболиста и игрока команды Национальной баскетбольной ассоциации "Кливленд Кавальерс" Тристана Томпсона Хлое Кардашьян празднует свое 34-летие.
В честь этого события всемирно известный Музей мадам Тюссо решил сделать подарок звезде телевизионного шоу и добавить в коллекцию своих фигур еще одну - восковую именинницу Хлое Кардашьян.
This is tripping me out!!!! @TussaudsVegas You guys did such a great job!!! https://t.co/VwzzcaThCs
— Khloé (@khloekardashian) 26 июня 2018 г.
Фигура американской модели одета в джинсы с завышенной талией, черное кружевное боди и туфли на высоком каблуке Christian Louboutin. Хлое Кардашьян удивилась такому подарку и даже опубликовала на своей страничке в Twitter себя восковую.