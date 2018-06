В Музее мадам Тюссо установили восковую фигуру Хлое Кардашьян

Сегодня, 27 июня, супруга професионального баскетболиста и игрока команды Национальной баскетбольной ассоциации "Кливленд Кавальерс" Тристана Томпсона Хлое Кардашьян празднует свое 34-летие.

В честь этого события всемирно известный Музей мадам Тюссо решил сделать подарок звезде телевизионного шоу и добавить в коллекцию своих фигур еще одну - восковую именинницу Хлое Кардашьян.

This is tripping me out!!!! @TussaudsVegas You guys did such a great job!!! https://t.co/VwzzcaThCs

— Khloé (@khloekardashian) 26 июня 2018 г.