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В Музее мадам Тюссо установили восковую фигуру Хлое Кардашьян

Хлое Кардашьян
13:33 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости культуры: Легендарный Музей мадам Тюссо в Лас-Вегасе установил восковую фигуру популярной американской модели и звезды реалити "Семейство Кардашьян" Хлое Кардашьян.

Сегодня, 27 июня, супруга професионального баскетболиста и игрока команды Национальной баскетбольной ассоциации "Кливленд Кавальерс" Тристана Томпсона Хлое Кардашьян празднует свое 34-летие.

В честь этого события всемирно известный Музей мадам Тюссо решил сделать подарок звезде телевизионного шоу и добавить в коллекцию своих фигур еще одну - восковую именинницу Хлое Кардашьян.

Фигура американской модели одета в джинсы с завышенной талией, черное кружевное боди и туфли на высоком каблуке Christian Louboutin. Хлое Кардашьян удивилась такому подарку и даже опубликовала на своей страничке в Twitter себя восковую.

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Все по теме:

Новости культуры, восковая фигура, Музей, Музей мадам Тюссо, Статуя, Твиттер, Хлое Кардашьян.
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