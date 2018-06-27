Вырезание из бумаги - это не просто детское творчество, но и настоящие искусство.

Вырезание из бумаги - это не просто детское творчество, но и настоящие искусство. Фигурное вырезание из бумаги — традиционное китайское искусство, первые упоминания о котором датированы VI веком нашей эры. Но и сейчас этот вид арта пользуется популярностью во всем мире. Мы собрали работы лучших мастеров резьбы по бумаге. Эти люди — настоящие волшебники, способные превратить обычный лист бумаги в произведение искусства. Они часами могут вырезать витиеватые линии, наблюдая, как из обыкновенного листа бумаги появляется невероятная красота.