Потрясающие и необычные фотографии, которые взбудораживают мозг и захватывают дух.

Потрясающие и необычные фотографии, которые взбудораживают мозг и захватывают дух. Хусейн Шахин (Hüseyin Şahin) — талантливый 45-летний арт-директор, цифровой и визуальный художник, в настоящее время проживающий в Стамбуле, Турция. Хусейн получил степень в области изобразительного искусства в университете Гази в 1996 году. Работая в photoshop, Шахин создает впечатляющие коллажи, вдохновленные природой, животными и городской средой. У него более 260 000 подписчиков в Instagram.