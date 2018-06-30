Музей, который переносит тебя в невероятно красивую и красочную иллюзию.

Музей, который переносит тебя в невероятно красивую и красочную иллюзию. Поездка в музей цифрового искусства Mori Building в Токио может заставить посетителей окунуться в самые смелые мечты и погрузиться в мир технологичного искусства. Первый в Японии цифровой музей использует высокотехнологичные проекторы, чтобы создать иллюзию того, что посетитель бродит по рисовым полям, следует за косяками рыб или даже прыгает на поверхности другой планеты.