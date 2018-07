Романтика 21 века - американский фотограф пытался на улице заснять любовь.

Романтика 21 века - американский фотограф пытался на улице заснять любовь. Фотограф Райан Макгинли сделал серию снимков для спецвыпуска The New York Times, посвященного любви. Для этого пришлось провести на улицах Нью-Йорка 24 часа — Макгинли гулял, катался на метро, разглядывал витрины кафе, где обедали парочки, и просил понравившиеся ему дуэты как можно больше целоваться. Самые чувственные кадры в итоге стали основой для серии «24 поцелуя вокруг Нью-Йорка за 24 часа» (24 kisses around New York city in 24 hours).