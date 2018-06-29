Томона Мацукава выбирает в главные объекты для своих картин такие непримечательные элементы из повседневной жизни, как туфли на поцарапанной шпильке.

Томона Мацукава выбирает в главные объекты для своих картин такие непримечательные элементы из повседневной жизни, как туфли на поцарапанной шпильке, испорченный макияж или пятна от пролитого кофе. Её реалистичные работы основаны на деталях, почерпнутых из интервью с женщинами своего поколения. Томона Мацукава родилась в 1987 году в префектуре Айти. В 2011 окончила Университет искусств Тама в Токио по специализации масляная живопись. В своих фотореалистичных картинах часто изображает интимные вещи женщин, особенно близких ей по возрасту. Смятая постель, скинутая одежда, шрамы на теле – такие далёкие от идеальности объекты могут занимать ключевое место в творчестве японской художницы.