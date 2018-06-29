Последние 25 лет Петерсон делает черно-белые фотографии, ломая все границы и правила, и его неослабевающий талант завоевал миллион подписчиков в инстаграме.

Говорят, повторенье — мать ученья, а практика приводит к совершенству. В таком случае американский фотограф Джейсон Петерсон (Jason M. Peterson), должно быть, очень близок к совершенству. Последние 25 лет Петерсон делает черно-белые фотографии, ломая все границы и правила, и его неослабевающий талант завоевал миллион подписчиков в инстаграме. «Для меня главное в моих работах не то, что они черно-белые. Я пытаюсь запечатлеть и захватить человеческие эмоции, заставить смотрящего чувствовать. А черный и белый цвет помогают сфокусироваться на этой эмоции».