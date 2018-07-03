Знакомтесь с творчеством талантливого фотографа из Лос-Анджелеса — Марка Сингермана!

Сегодня мы хотим познакомить вас с творчеством талантливого фотографа из Лос-Анджелеса — Марка Сингермана. Он специализируется на портретной фотографии и делает просто невероятные снимки. Марк начал снимать еще в далеком 2007 году и признается, что по сей день влюблен в фотографию. Он говорит, что фотография оказала колоссальное воздействие на всю его жизнь, и он никогда в жизни не смог отказаться от своей работы.